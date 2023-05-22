Подоляк: Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области

Он отметил, что украинская сторона «с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию».

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что диверсанты ВСУ зашли на территорию региона. RT, в свою очередь, передает, что злоумышленники захватили Дом Культуры в селе Гора-Подол.

После официальный представитель Кремля заявил, что целью украинских диверсантов, проникнувших в понедельник, 22 мая, на территорию Белгородской области, является отвлечение внимания от бахмутского направления и минимизирование политического эффекта от потери украинской стороной Артемовска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

