СМИ: диверсанты ВСУ захватили Дом Культуры в селе Гора-Подол в Белгородской области

По информации СМИ, злоумышленников окружили. Telegram-канал Shot, в свою очередь, со ссылкой на главу администрации села Гора-Подол сообщает о тяжелых боях в районе местного Дома Культуры.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что диверсанты ВСУ зашли в Белгородскую область. По его словам, вооруженные силы России вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ «принимают необходимые меры по ликвидации противника».

Ранее об атаке в диверсионно-разведывательной группы в районе Козинки сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник. По его данным, погибших или пострадавших среди пограничников нет. Атака отбита, передает «Радиоточка НСН».

