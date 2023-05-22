СМИ: диверсанты ВСУ захватили Дом Культуры в селе Гора-Подол в Белгородской области
Украинские диверсанты захватили Дом Культуры в селе Гора-Подол в Белгородской области, пишет RT со ссылкой на источник.
По информации СМИ, злоумышленников окружили. Telegram-канал Shot, в свою очередь, со ссылкой на главу администрации села Гора-Подол сообщает о тяжелых боях в районе местного Дома Культуры.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что диверсанты ВСУ зашли в Белгородскую область. По его словам, вооруженные силы России вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ «принимают необходимые меры по ликвидации противника».
Ранее об атаке в диверсионно-разведывательной группы в районе Козинки сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник. По его данным, погибших или пострадавших среди пограничников нет. Атака отбита, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru