Игрушка для новичков: Как ИИ-клипы изменят музыкальную индустрию
Владимир Зубицкий заявил НСН, что ежедневно выкладывается огромное количество материалов на стримингах, но «выстреливают» единицы.
Сгенерированные клипы пока не могут внести серьезные изменения в индустрию, это станет «игрушкой» и для больших артистов, и для начинающих, сказал НСН промоутер Владимир Зубицкий.
Музыкальный ИИ-сервис Suno представил редактор Visuals для создания клипов. Пользователь может выбрать песню из своей библиотеки или загрузить собственную запись, а затем описать сцену: кто появится в кадре, что будет происходить и как должна двигаться камера. За основу можно взять и готовое изображение. За один раз Suno создает фрагмент продолжительностью от 5 до 15 секунд. Его можно продлить, изменить по текстовой команде или соединить с другими сценами. Функция Lip Sync подстраивает движения губ персонажа под вокал. Поверх видео можно вывести слова песни. Зубицкий уверен, что формат подойдет начинающим артистам.
«Пока сложно сказать, как это будет работать дальше. Возможно, это пока будут использовать как развлечение. Время такое, что много всего происходит в сфере ИИ. Для начинающих артистов это интересная возможность, так как можно создать что-то без особого вложения средств, они могут попробовать себя в этом. Так как снимать сегодня дорого, нужно вкладывать деньги. Конечно, для больших профессиональных музыкантов это будет просто игрушкой. Чем это может навредить индустрии? Я не думаю, что сейчас это может навредить. Да, кто-то снимет такой ИИ-клип, не факт, что это зацепит слушателя, это еще должно «стрельнуть». В день сегодня выкладывается огромное количество материалов на стримингах, десятки тысяч в день. Что становится популярным? Не очень понятно. Поэтому я к этому отношусь спокойно», - отметил он.
Народные песни, созданные с помощью нейросетей, примитивны и подменяют идеи и смысла, которые приходят к артистам «при божественном участии», заявила в интервью специальному корреспонденту НСН заслуженная артистка России, певица Пелагея после пресс-конференции, посвящённой концертной программе «ЖИВАЯ ВОДА».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Депутат Смолин рассказал, почему вузам не нужны «тайные комнаты» для экзаменов
- На севере Москвы рухнул грузовой лифт, пострадали двое рабочих
- Игрушка для новичков: Как ИИ-клипы изменят музыкальную индустрию
- ЦБ не исключил рост ключевой ставки без замедления инфляции
- В Татарстане украинские БПЛА атаковали резервуары с нефтью
- В Пензе девять человек пострадали в ДТП с «Газелью»
- За ночь над Россией сбили 53 украинских БПЛА
- Маск: Госпереворот на Украине в 2014 году организовали США
- Тупик и грабли: Что будет с ценами на жилье после отказа от льготных ипотек
- Трамп на встрече в Китае назвал Путина своим другом