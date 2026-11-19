«Пока сложно сказать, как это будет работать дальше. Возможно, это пока будут использовать как развлечение. Время такое, что много всего происходит в сфере ИИ. Для начинающих артистов это интересная возможность, так как можно создать что-то без особого вложения средств, они могут попробовать себя в этом. Так как снимать сегодня дорого, нужно вкладывать деньги. Конечно, для больших профессиональных музыкантов это будет просто игрушкой. Чем это может навредить индустрии? Я не думаю, что сейчас это может навредить. Да, кто-то снимет такой ИИ-клип, не факт, что это зацепит слушателя, это еще должно «стрельнуть». В день сегодня выкладывается огромное количество материалов на стримингах, десятки тысяч в день. Что становится популярным? Не очень понятно. Поэтому я к этому отношусь спокойно», - отметил он.

Народные песни, созданные с помощью нейросетей, примитивны и подменяют идеи и смысла, которые приходят к артистам «при божественном участии», заявила в интервью специальному корреспонденту НСН заслуженная артистка России, певица Пелагея после пресс-конференции, посвящённой концертной программе «ЖИВАЯ ВОДА».

