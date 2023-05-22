Губернатор сообщил об обстреле ряда сел в Белгородской области
С 9 часов утра под обстрелом находится Грайворонский городской округ Белгородской области. Об этом в своем Telegram сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, но часть сбитой ПВО ракеты упала в огород частного дома в селе Антоновка. На месте работают взрывотехники.
Во время обстрела села Козинка снаряд попал в частный жилой дом, он загорелся. Другой снаряд прилетел в другой частный дом, он получил повреждения. В селе Гора-Подол загорелся склад сена на местной ферме. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия. В селе Замостье снаряд повредил забор частного дома. Никто не пострадал.
В воскресенье, 21 мая Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Белгородском районе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru