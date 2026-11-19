На севере Москвы рухнул грузовой лифт, пострадали двое рабочих
19 ноября 202609:58
Юлия Савченко
Грузовой лифт рухнул в нежилом здании на улице Полковая в Москве, пострадали два человека. Об этом сообщили в прокуратуре города.
«По предварительным данным, произошел обрыв троса грузового лифта», - указали в надзорном ведомстве.
В результате ЧП пострадали двое рабочих коммерческой организации, их госпитализировали.
Ранее на юго-востоке Москвы лифт упал на рабочего в ходе ремонта в шахте в жилом доме.
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