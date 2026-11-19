Грузовой лифт рухнул в нежилом здании на улице Полковая в Москве, пострадали два человека. Об этом сообщили в прокуратуре города.

«По предварительным данным, произошел обрыв троса грузового лифта», - указали в надзорном ведомстве.

В результате ЧП пострадали двое рабочих коммерческой организации, их госпитализировали.

Ранее на юго-востоке Москвы лифт упал на рабочего в ходе ремонта в шахте в жилом доме.

