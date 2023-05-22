Песков назвал цель украинской диверсии в Белгородской области

Официальный представитель Кремля заявил, что целью украинских диверсантов, проникнувших в понедельник, 22 мая, на территорию Белгородской области, является отвлечение внимания от бахмутского направления и минимизирование политического эффекта от потери украинской стороной Артемовска.

СМИ: диверсанты ВСУ захватили Дом Культуры в селе Гора-Подол в Белгородской области

Песков также сообщил, что президенту России Владимиру Путину уже доложили о попытке прорыва ДРГ ВСУ в Белгородскую область. Пресс-секретарь президента добавил, что ВС РФ ведут работу по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории. Сил и средств достаточно, подчеркнул Песков.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что диверсанты ВСУ зашли на территорию региона. RT, в свою очередь, передает, что злоумышленники захватили Дом Культуры в селе Гора-Подол.

Ранее об атаке в диверсионно-разведывательной группы в районе Козинки сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник. По его данным, погибших или пострадавших среди пограничников нет. Атака отбита, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВСУБелгородДмитрий Песков

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