Песков назвал цель украинской диверсии в Белгородской области
Официальный представитель Кремля заявил, что целью украинских диверсантов, проникнувших в понедельник, 22 мая, на территорию Белгородской области, является отвлечение внимания от бахмутского направления и минимизирование политического эффекта от потери украинской стороной Артемовска.
Песков также сообщил, что президенту России Владимиру Путину уже доложили о попытке прорыва ДРГ ВСУ в Белгородскую область. Пресс-секретарь президента добавил, что ВС РФ ведут работу по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории. Сил и средств достаточно, подчеркнул Песков.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что диверсанты ВСУ зашли на территорию региона. RT, в свою очередь, передает, что злоумышленники захватили Дом Культуры в селе Гора-Подол.
Ранее об атаке в диверсионно-разведывательной группы в районе Козинки сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник. По его данным, погибших или пострадавших среди пограничников нет. Атака отбита, передает «Радиоточка НСН».
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