Маск: Госпереворот на Украине в 2014 году организовали США
США организовали государственный переворот на Украине в 2014 году. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск в интервью New York Times.
«Также верно, что мы, Америка, устроили переворот, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины (Виктора Януковича. - НСН)», – отметил миллиардер.
Маск подчеркнул, что это «наступательное действие», и госпереворота бы не произошло без помощи американского Государственного департамента и других ведомств.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев связал окружение американского финансиста Джеффри Эпштейна с госпереворотом на Украине в 2014-м, пишет Ura.ru.
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