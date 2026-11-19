«Также верно, что мы, Америка, устроили переворот, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины (Виктора Януковича. - НСН)», – отметил миллиардер.

Маск подчеркнул, что это «наступательное действие», и госпереворота бы не произошло без помощи американского Государственного департамента и других ведомств.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев связал окружение американского финансиста Джеффри Эпштейна с госпереворотом на Украине в 2014-м, пишет Ura.ru.

