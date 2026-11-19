«По состоянию на 07:45 мск установлено, что в результате ДТП пострадали девять человек (детей нет)», - отметили в ведомстве.

В свою очередь, в пресс-службе региональной Госавтоинспекции заявили, что водитель авто наехал на здание. Телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель 1966 года рождения и семь пассажиров.

Ранее в Когалыме столкнулись четыре авто, погибла женщина, еще три человека пострадали, пишет Ura.ru.

