В Пензе девять человек пострадали в ДТП с «Газелью»
Автомобиль «Газель» допустил наезд на препятствие в Пензе, есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Пензенской области.
«По состоянию на 07:45 мск установлено, что в результате ДТП пострадали девять человек (детей нет)», - отметили в ведомстве.
В свою очередь, в пресс-службе региональной Госавтоинспекции заявили, что водитель авто наехал на здание. Телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель 1966 года рождения и семь пассажиров.
Ранее в Когалыме столкнулись четыре авто, погибла женщина, еще три человека пострадали, пишет Ura.ru.
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