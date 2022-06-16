«Вызов экономике»: Экономисты оценили последствия «переукрепления» рубля

На фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ российская валюта заметно укрепилась - доллар ушел ниже отметки в 60 рублей, что многие экономисты считают чрезмерным. Регулятор снижает ставку, однако это пока не позволяет контролируемо ослабить рубль.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью ТАСС заявил, что сейчас российский рубль слишком укреплен. По его словам, оптимальным курсом является 70-80 рублей за доллар.

В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал укрепляющийся рубль вызовом для экономики страны. Он также заметил, что существуют основания для более интенсивного снижения ключевой ставки ЦБ. При этом, считает министр, по итогам 2022 года инфляция будет существенно ниже, чем заложено в макропрогнозе, а спад ВВП наоборот может оказаться немного ниже прогноза.