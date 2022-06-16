«Вызов экономике»: Экономисты оценили последствия «переукрепления» рубля
Мнения экономистов разделились: одни считают, что России не нужен крепкий рубль, другие – что нужен.
На фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ российская валюта заметно укрепилась - доллар ушел ниже отметки в 60 рублей, что многие экономисты считают чрезмерным. Регулятор снижает ставку, однако это пока не позволяет контролируемо ослабить рубль.
Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью ТАСС заявил, что сейчас российский рубль слишком укреплен. По его словам, оптимальным курсом является 70-80 рублей за доллар.
В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал укрепляющийся рубль вызовом для экономики страны. Он также заметил, что существуют основания для более интенсивного снижения ключевой ставки ЦБ. При этом, считает министр, по итогам 2022 года инфляция будет существенно ниже, чем заложено в макропрогнозе, а спад ВВП наоборот может оказаться немного ниже прогноза.
Об опасности укрепления рубля говорят и российские аналитики и экономисты. Так, инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» напомнил, что при крепком курсе рубля начинает расти себестоимость товаров и услуг, от чего дорожает продукция, что в свою очередь приводит к уменьшению продаж и замедлению темпов экономического роста.
«Если посмотреть на динамику на валютном рынке, мы увидим, что рубль то сильно укрепляется, то ослабевает. Это дополнительно ухудшает темпы экономического роста, замедляет их. При такой волатильности горизонт планирования бизнеса резко сокращается», - заметил он.
При этом Нигматуллин выделил и положительные стороны укрепления рубля.
«Например, стоимость импорта может снижаться, но сейчас, с учетом внешних ограничений, эта позитивная сторона не в полной мере отражается. Сейчас рубль, по сути, почти не свободно плавающая нацвалюта. Если будут возвращаться признаки свободной конвертируемости, думаю, что курсообразование придет в норму. Может быть возвращение докризисного курса на устойчивое состояние. Возможно, он будет немного слабым с учетом накопленной инфляции», - добавил он.
Однако инвестиционный менеджер также считает, что «супер крепкий рубль» может негативно сказаться на пополнении государственного бюджета. По его словам, в этом плане, чем слабее курс национальной валюты, тем лучше.
Аналогичного мнения придерживается и президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров. В эфире НСН он заявил, что нестандартная ситуация со «стабильным» рублем привела к профициту бюджета.
«Рубль сегодня наиболее стабилен. Но я не считаю, что это больно хорошие позиции. Я думаю, что надо отпустить рубль в свободное плавание по отношению к другим валютам. Это будет выгодно и бюджету, который сегодня уже с профицитом почти в 800 миллиардов рублей. Поэтому, с одной стороны можно гордиться, что у нас такая ситуация с рублем, но с другой – она не совсем идет на пользу экономике в целом», - объяснил он.
10 июня Банк России снизил ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых из-за замедления инфляции и притока средств на срочные рублевые депозиты. Это уже не первое изменение от ЦБ за последние несколько месяцев. Так, почти сразу после начала спецоперации на Украине 28 февраля 2022 года ставка сначала резко повысилась с 9,5% до 20%, что привело, по словам экономистов, в том числе к сокращению выдачи кредитов; а потом постепенно понижалась до 17, 14, и даже 11%. Однако в правительстве считают, что ставке еще есть куда падать: тот же Решетников указывает, что более доступные ставки кредитования повысят потребительский спрос.
С этим согласен, например, экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что для полноценного экономического роста необходима еще более низкая ключевая ставка.
«Ставка никогда не отражается на экономике моментально, влияние идет с определенным лагом, который чаще всего измеряется месяцами. Моментально у нас изменятся ставки по депозитам, чуть дольше будут кредиты дешеветь. И, наверное, мы сможем очень скоро говорить о более интересных программах по льготной ипотеке. Потихонечку ставки возвращаются в нормальное состояние, но, конечно, для экономики важно, чтобы ставка была гораздо ниже 10%», - рассказал он.
Однако экс-глава Центробанка Сергей Дубинин, наоборот, считает, что если ставку продолжать снижать до минимума при продолжающемся росте инфляции, то можно потерять контроль над регулированием экономики и сделать только хуже.
«Волатильность происходящего, процентных ставок, цен настолько велика, что дополнительные колебания скорее вносят торможение в принятие решений. Люди начинают гадать: а вдруг курс куда-то пойдет, давайте переждем. Стабильность была бы самой правильной окружающей средой. Не надо ничего менять каждую пятницу», - предложил он в эфире НСН.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев также предположил, что экономическую ситуацию в стране уже не исправить снижением ключевой ставки.
«ЦБ может прибегнуть к эмиссии, но при даже официальной инфляции в 17,5% - это довольно рискованное занятие. Максимум регулятор может еще немного понизить ставку», - добавил он в беседе с «Радиоточкой НСН».
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что снижение ключевой ставки даже до 11% «позволит системно поддерживать меры», принятые с целью сделать более доступными займы для крупных предприятий.
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