«Повысит доступность кредитов». Мишустин прокомментировал снижение ключевой ставки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что снижение ключевой ставки до 11% «позволит системно поддерживать меры», принятые с целью сделать более доступными займы для крупных предприятий.

Мишустин заявил об увеличении максимального кредита по льготной ипотеке

Выступая на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса он отметил, что это решение касается также малого и среднего бизнеса

«Ну и, конечно, для наших граждан при ипотечном кредитовании», - добавил глава кабмина.

Ранее Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 14 до 11% годовых на фоне замедления инфляции и притока средств на срочные рублевые депозиты.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:КредитыКлючевая СтавкаЦентробанкМихаил Мишустин
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