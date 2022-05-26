«Повысит доступность кредитов». Мишустин прокомментировал снижение ключевой ставки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что снижение ключевой ставки до 11% «позволит системно поддерживать меры», принятые с целью сделать более доступными займы для крупных предприятий.
Выступая на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса он отметил, что это решение касается также малого и среднего бизнеса
«Ну и, конечно, для наших граждан при ипотечном кредитовании», - добавил глава кабмина.
Ранее Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 14 до 11% годовых на фоне замедления инфляции и притока средств на срочные рублевые депозиты.
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