«Повысит доступность кредитов». Мишустин прокомментировал снижение ключевой ставки

Выступая на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса он отметил, что это решение касается также малого и среднего бизнеса

«Ну и, конечно, для наших граждан при ипотечном кредитовании», - добавил глава кабмина.

Ранее Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 14 до 11% годовых на фоне замедления инфляции и притока средств на срочные рублевые депозиты.

