Мужчина угнал автомобиль с заправки ради развлечения

Как сообщили в пресс‑службе Тамалинского районного суда, инцидент произошёл в июле: ночью молодой человек, будучи нетрезвым, уехал на машине с территории АЗС. После этого он выехал на трассу «Пенза — Белинский — Тамала», где остановился и оставался в автомобиле до приезда правоохранителей. По данным издания «Пенза‑Пресс», мужчина полностью признал свою вину.

Суд учёл все детали дела и назначил наказание в виде года ограничения свободы. На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что на российском рынке увеличили выпуск бензина и дизельного топлива, создаются запасы топлива, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

