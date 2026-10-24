Мужчина угнал автомобиль с заправки ради развлечения
Житель Пензенской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, завладел чужим автомобилем на автозаправке. По его собственным словам, исключительно ради того, чтобы немного покататься. Суд вынес ему приговор — год ограничения свободы, хотя решение пока не обрело законную силу.
Как сообщили в пресс‑службе Тамалинского районного суда, инцидент произошёл в июле: ночью молодой человек, будучи нетрезвым, уехал на машине с территории АЗС. После этого он выехал на трассу «Пенза — Белинский — Тамала», где остановился и оставался в автомобиле до приезда правоохранителей. По данным издания «Пенза‑Пресс», мужчина полностью признал свою вину.
Суд учёл все детали дела и назначил наказание в виде года ограничения свободы. На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что на российском рынке увеличили выпуск бензина и дизельного топлива, создаются запасы топлива, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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