Мужчина угнал автомобиль с заправки ради развлечения

Житель Пензенской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, завладел чужим автомобилем на автозаправке. По его собственным словам, исключительно ради того, чтобы немного покататься. Суд вынес ему приговор — год ограничения свободы, хотя решение пока не обрело законную силу.

«Взрывоопасно»: Почему единый реестр топлива на АЗС должен быть закрытым

Как сообщили в пресс‑службе Тамалинского районного суда, инцидент произошёл в июле: ночью молодой человек, будучи нетрезвым, уехал на машине с территории АЗС. После этого он выехал на трассу «Пенза — Белинский — Тамала», где остановился и оставался в автомобиле до приезда правоохранителей. По данным издания «Пенза‑Пресс», мужчина полностью признал свою вину.

Суд учёл все детали дела и назначил наказание в виде года ограничения свободы. На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что на российском рынке увеличили выпуск бензина и дизельного топлива, создаются запасы топлива, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ПолицияБензинАЗС

Горячие новости

Все новости

партнеры