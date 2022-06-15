«Высокие цены и низкий спрос»: Экономист объяснил опасность крепкого рубля для экономики

Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что если курс рубля будет таким крепким, то это создаст проблемы для российской экономики. Тимур Нигматуллин считает, что рубль вновь должен стать свободно конвертируемой валютой для стабильного курса.

«Если курс рубля укрепляется, то, при прочих равных, себестоимость производства товаров или услуг становится выше, чем у зарубежных конкурентов, допустим в Китае. Соответственно, чем выше себестоимость, тем выше цена на продукцию. А чем выше цена, тем ниже спрос. При этом чем ниже спрос, тем меньше продажи. А от маленьких продаж идет замедление экономического роста», - сказал Нигматуллин.

По его словам, для нормального экономического роста важна стабильность рубля. Нигматуллин отметил, что скачки курса рубля не оставляют бизнесу возможности вкладываться в различные проекты.