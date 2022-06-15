«Высокие цены и низкий спрос»: Экономист объяснил опасность крепкого рубля для экономики
Для нормального экономического роста важна стабильность курса рубля, а не его постоянные скачки, отметил в эфире НСН Тимур Нигматуллин.
При крепком курсе рубля начинает расти себестоимость товаров и услуг, от этого дорожает продукция, что в свою очередь приводит к уменьшению продаж и замедлению темпов экономического роста, заявил инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что если курс рубля будет таким крепким, то это создаст проблемы для российской экономики. Тимур Нигматуллин считает, что рубль вновь должен стать свободно конвертируемой валютой для стабильного курса.
«Если курс рубля укрепляется, то, при прочих равных, себестоимость производства товаров или услуг становится выше, чем у зарубежных конкурентов, допустим в Китае. Соответственно, чем выше себестоимость, тем выше цена на продукцию. А чем выше цена, тем ниже спрос. При этом чем ниже спрос, тем меньше продажи. А от маленьких продаж идет замедление экономического роста», - сказал Нигматуллин.
По его словам, для нормального экономического роста важна стабильность рубля. Нигматуллин отметил, что скачки курса рубля не оставляют бизнесу возможности вкладываться в различные проекты.
«Не столь важен сам по себе курс, важна его стабильность. Не так важна инфляция, важно какая она с точки зрения стабильности показателей. К сожалению, последние кварталы показатели не стабильны. Если посмотреть на динамику на валютном рынке, мы увидим, что рубль то сильно укрепляется, то ослабевает. Это дополнительно ухудшает темпы экономического роста, замедляет их. При такой волатильности горизонт планирования бизнеса резко сокращается. Вы не можете запланировать какой-то проект, который окупится через пять лет, если курс за короткое время меняется в два раза. Проблема комплексная. Курс лишь один из множества факторов», - указал он.
Экономист также добавил, что курсообразование придет в норму только тогда, когда рубль снова станет свободно конвертируемой валютой.
«Само собой, есть и положительные стороны крепкого курса рубля. Например, стоимость импорта может снижаться, но сейчас, с учетом внешних ограничений, эта позитивная сторона не в полной мере отражается. Сейчас рубль, по сути, почти не свободно плавающая нацвалюта. Рубль не свободно конвертируемая валюта, с учетом всех ограничений. И если будут возвращаться признаки свободной конвертируемости, если он будет свободно плавающим с точки зрения сокращения ограничений, думаю, что курсообразование придет в норму. Может быть возвращение докризисного курса на устойчивое состояние. Возможно, он будет немного слабым с учетом накопленной инфляции», - резюмировал Нигматуллин.
Курс рубля начал укрепляться благодаря мерам правительства России, которые были приняты после введения санкций. Власти ввели контроль за движением капитала, обязали экспортеров продавать валютную выручку и потребовали оплачивать поставки газа в рублях. На 10 марта курсы доллара и евро достигли максимальных значений на Мосбирже – 121,5 руб. и 132,4 руб. Официальные курсы евро и доллара, установленные ЦБ на 15 июня, составляют 59 и 57 руб. соответственно.
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