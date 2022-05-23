«Пополнять бюджет сложнее»: Экономист объяснил, почему крепкий рубль - это плохо

«Суперкрепкий рубль» может негативно сказаться на пополнении государственного бюджета и в этом плане, чем слабее курс национальной валюты, тем лучше, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин.

«Крепкий рубль влияет на бюджетные доходы. Так как у нас большой объем экспорта связан с продажей сырья, мы зависим от цен на него и от курса рубля, потому что бюджет РФ формируется в рублях. Если мы продаем один баррель нефти за 100 долларов, но конвертируем при курсе 50 рублей за доллар, это меньше, чем если бы мы продавали баррель за 70 долларов, но конвертировали при курсе 120 рублей за доллар», - пояснил аналитик, комментируя информацию, что Центробанк якобы вернулся к закупкам валюты через посредников у экспортеров для удержания рубля от неконтролируемого укрепления.

Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, которые при этом не раскрыли, как именно такой механизм влияет на валютный рынок. Однако Банк России в понедельник опроверг эту информацию.

«Непрямые интервенции, очевидно, могли бы изменить ситуацию. Если вы покупаете валюту, то рубль ослабляется. Можно ли это делать с учетом санкций, которые ограничивают возможность наращивания золотовалютных резервов - вопрос сложный. Не уверен, что это так может работать. Поэтому это до сих пор и не реализовал регулятор», - отметил Нигматуллин.

Одновременно у более сильного рубля есть и положительные стороны, которые в некоторых моментах даже перевешивают негативные, в частности улучшаются стандарты потребления и снижается инфляция.

«Даже в условиях снижения реальных располагаемых доходов население может купить импортные товары и услуги по более низкой цене. Это улучшает возможности бизнеса по закупке импортного оборудования. Тем более с учетом того, что ухудшается логистика и снижается возможность закупать оборудование в странах Европы. Курс важен с точки зрения влияния на инфляцию – чем крепче курс, тем быстрее замедляется инфляция. Оптимистичные прогнозы, которые делает правительство, связаны, видимо, с укреплением национальной валюты», - считает Нигматуллин.