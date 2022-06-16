В правительстве назвали оптимальный курс рубля

В настоящее время российская национальная валюта чрезмерно укреплена, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера кабмина России Андрея Белоусова.

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По его словам, оптимальным курсом является уровень 70-80 рублей за доллар. Белоусов также заявил, что Центробанк России не таргетирует курс рубля, в связи с чем он «складывается таким, как есть».

При крепком курсе рубля начинает расти себестоимость товаров и услуг, от этого дорожает продукция, что в свою очередь приводит к уменьшению продаж и замедлению темпов экономического роста, заявил инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВалютаКурс Рубля
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