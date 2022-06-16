В правительстве назвали оптимальный курс рубля

По его словам, оптимальным курсом является уровень 70-80 рублей за доллар. Белоусов также заявил, что Центробанк России не таргетирует курс рубля, в связи с чем он «складывается таким, как есть».

При крепком курсе рубля начинает расти себестоимость товаров и услуг, от этого дорожает продукция, что в свою очередь приводит к уменьшению продаж и замедлению темпов экономического роста, заявил инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



