В правительстве укрепление рубля назвали вызовом для экономики

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что сейчас формируется новый пакет вызовов для российской экономики, один из их - укрепление рубля.

Министр также заявил, что видит основания для более интенсивного снижения ключевой ставки Центробанка. По его словам, инфляция по итогам года будет ощутимо ниже, чем заложено в макропрогнозе, а спад ВВП может оказаться немного ниже прогноза.