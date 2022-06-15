В правительстве укрепление рубля назвали вызовом для экономики

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что сейчас формируется новый пакет вызовов для российской экономики, один из их - укрепление рубля.

Министр также заявил, что видит основания для более интенсивного снижения ключевой ставки Центробанка. По его словам, инфляция по итогам года будет ощутимо ниже, чем заложено в макропрогнозе, а спад ВВП может оказаться немного ниже прогноза.

Глава ЦБ призвала выделять больше денег на поддержку населения

На прошлой неделе Центробанк снизил ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых на фоне замедления инфляции и притока средств на срочные рублевые депозиты. Ключевая ставка в 9-10% является оптимальной для текущей экономической ситуации, гражданам нужно дать немного стабильности, заявил ранее в эфире НСН экс-глава ЦБ Сергей Дубинин.


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ФОТО: РИА Новости
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