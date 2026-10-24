Театр Вахтангова представил три новые книги
В день рождения Вахтанговской школы (Театральный институт имени Бориса Щукина) в Арт‑кафе состоялась презентация книжных новинок. Их выпустили Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова и издательство «Театралис». Об этом сообщает ТАСС.
Главный режиссёр театра Анатолий Шульев тепло обратился к авторам и гостям мероприятия. Он признался, что его восхищает увлечённость создателей книг своим делом, и выразил желание пополнить ими свою библиотеку. Шульев поблагодарил авторов за то, что они возвращают к жизни память о тех, кто уже ушёл, и сохраняют их истории для современников. Режиссёр также порадовался аншлагу и призвал авторов продолжать творческую работу.
В серию вошли три издания, раскрывающие разные грани истории Театра Вахтангова: о его постановках, легендах и выдающихся артистах. Первая книга — «Невероятные приключения „Принцессы Турандот“ в России» — написана Мариной Райкиной, заслуженным работником культуры РФ, журналистом и историком театра. Вторая — «Первый Вахтанговец. Жизнь и судьба Бориса Щукина» — принадлежит перу Виктора Борзенкова, журналиста, доцента НИУ ВШЭ, кандидата филологических наук. Третья работа — двухтомник «Пьесы для театра» народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Евгения Симонова.
Отдельное внимание уделено книге Марины Райкиной о спектакле «Принцесса Турандот».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что театр не смогли заменить ни кино, ни телевидение, ни интернет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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