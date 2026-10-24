Театр Вахтангова представил три новые книги

Главный режиссёр театра Анатолий Шульев тепло обратился к авторам и гостям мероприятия. Он признался, что его восхищает увлечённость создателей книг своим делом, и выразил желание пополнить ими свою библиотеку. Шульев поблагодарил авторов за то, что они возвращают к жизни память о тех, кто уже ушёл, и сохраняют их истории для современников. Режиссёр также порадовался аншлагу и призвал авторов продолжать творческую работу.

В серию вошли три издания, раскрывающие разные грани истории Театра Вахтангова: о его постановках, легендах и выдающихся артистах. Первая книга — «Невероятные приключения „Принцессы Турандот“ в России» — написана Мариной Райкиной, заслуженным работником культуры РФ, журналистом и историком театра. Вторая — «Первый Вахтанговец. Жизнь и судьба Бориса Щукина» — принадлежит перу Виктора Борзенкова, журналиста, доцента НИУ ВШЭ, кандидата филологических наук. Третья работа — двухтомник «Пьесы для театра» народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Евгения Симонова.

Отдельное внимание уделено книге Марины Райкиной о спектакле «Принцесса Турандот».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что театр не смогли заменить ни кино, ни телевидение, ни интернет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

