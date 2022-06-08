Кому «засада», кому - выгода: Нечаев объяснил причины торможения инфляции

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в торможении инфляции, есть как плюсы, так и «определенная засада». Сейчас инфляция в годовом выражении стабилизировалась на отметке в 17,4%. Нечаев назвал положительные стороны высокой инфляции для бюджета страны.

«Об инфляционных качелях при инфляции в 17% можно говорить только в шутку. Вообще высокая инфляция, например, хороша для бюджета, потому что он при прочих равных получает более высокие доходы, а компенсирует увеличением расходов позже не всегда и не полностью», - объяснил он.

В ходе совещания по экономическим вопросам Путин также заметил, что «начиная со второй половины мая рост цен остановился». Экс-министр экономики России объяснил, с чем это может быть связано.