Кому «засада», кому - выгода: Нечаев объяснил причины торможения инфляции
Экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев в эфире НСН заметил, что ожидаемое снижение ключевой ставки, по всей вероятности, еще разгонит инфляцию.
В России остановился рост цен, потому что оставшийся в стране импорт не дорожает, а спрос и потребительское кредитование начали сжиматься. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в торможении инфляции, есть как плюсы, так и «определенная засада». Сейчас инфляция в годовом выражении стабилизировалась на отметке в 17,4%. Нечаев назвал положительные стороны высокой инфляции для бюджета страны.
«Об инфляционных качелях при инфляции в 17% можно говорить только в шутку. Вообще высокая инфляция, например, хороша для бюджета, потому что он при прочих равных получает более высокие доходы, а компенсирует увеличением расходов позже не всегда и не полностью», - объяснил он.
В ходе совещания по экономическим вопросам Путин также заметил, что «начиная со второй половины мая рост цен остановился». Экс-министр экономики России объяснил, с чем это может быть связано.
«Раньше рост цен имел скачкообразный характер. Потому что после начала спецоперации был скачкообразный рост спроса, когда люди кинулись запасаться гречкой и туалетной бумагой, а доходы-то не растут. Поэтому потребительский спрос стал сжиматься, потребительское кредитование резко упало. Понятно, что потребительский спрос выдыхается, рубль стоит, он даже укрепился, поэтому оставшаяся половина импорта как минимум не стала дороже, а теоретически стала дешевле. Плюс постепенно начинает действовать сезонный фактор», - добавил он.
При этом, по его мнению, снижение ключевой ставки ЦБ будет способствовать инфляции.
«В нормальной ситуации снижение ключевой ставки – это проинфляционный фактор. Но в нашем случае ситуация особенная, потому что кредитование сжимается независимо от ставки. Конечно, ставка в 20% имела просто запретительный характер, но даже при более вменяемой ставке, хотя 11% - это тоже очень много, кредитование идет очень медленно. Поэтому такое потенциально проинфляционное действие ключевой ставки пока особенно себя не проявило», - заключил Нечаев.
Ранее инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что экономисты ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки, так как выгода от этого для всех участников рынка будет превосходить возможные издержки.
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