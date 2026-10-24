Ким Чен Ын прибыл в Китай по открытому через 12 лет мосту через Амноккан

Как уточнил собеседник агентства, маршрут пролегал по четырёхполосному переходу, который связывает северокорейский Синыйчжу с Даньдуном (провинция Ляонин). При этом официальные комментарии от Пекина и Пхеньяна по поводу поездки пока не поступали.

Пограничный мост длиной примерно три километра возвели ещё в 2014 году, но открыли только 15 октября — после 12 лет простоя. Запуск объекта долго откладывали: на стороне КНДР не была готова сопутствующая инфраструктура — в том числе дорожная и таможенная. Проект обошёлся Китаю ориентировочно в 310 миллионов долларов. Власти рассчитывают, что переход поможет нарастить объёмы грузоперевозок и усилить торгово‑экономическое сотрудничество двух стран.

До этого Ким Чен Ын посещал Китай в сентябре 2025 года: тогда он прибыл в Пекин на спецпоезде, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 80‑летию окончания Второй мировой войны, и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. О целях нынешнего визита пока ничего не сообщается, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

