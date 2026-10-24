Ким Чен Ын прибыл в Китай по открытому через 12 лет мосту через Амноккан
По сведениям южнокорейского агентства Yonhap (источник — представитель правительства Южной Кореи), 24 октября лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в китайский город Даньдун. Он пересёк границу по новому автомобильному мосту через реку Амноккан.
Как уточнил собеседник агентства, маршрут пролегал по четырёхполосному переходу, который связывает северокорейский Синыйчжу с Даньдуном (провинция Ляонин). При этом официальные комментарии от Пекина и Пхеньяна по поводу поездки пока не поступали.
Пограничный мост длиной примерно три километра возвели ещё в 2014 году, но открыли только 15 октября — после 12 лет простоя. Запуск объекта долго откладывали: на стороне КНДР не была готова сопутствующая инфраструктура — в том числе дорожная и таможенная. Проект обошёлся Китаю ориентировочно в 310 миллионов долларов. Власти рассчитывают, что переход поможет нарастить объёмы грузоперевозок и усилить торгово‑экономическое сотрудничество двух стран.
До этого Ким Чен Ын посещал Китай в сентябре 2025 года: тогда он прибыл в Пекин на спецпоезде, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 80‑летию окончания Второй мировой войны, и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. О целях нынешнего визита пока ничего не сообщается, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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