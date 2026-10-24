«Акрон» прервал семиматчевую победную серию «Динамо» в РПЛ
В матче 12‑го тура чемпионата России по футболу тольяттинский «Акрон» одержал победу над московским «Динамо» на домашней арене. Игра, прошедшая в Самаре, закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
За «Акрон» мячи забили Артём Шуманский — на 17‑й минуте, Кристиян Бистрович — на 70‑й минуте и Максим Болдырев — на 4‑й добавленной минуте. Единственный гол у «Динамо» провёл Ярослав Гладышев на 55‑й минуте.
Благодаря этому поражению «Динамо» прервало свою победную серию, насчитывавшую семь матчей подряд. При этом команда по‑прежнему возглавляет турнирную таблицу, набрав 25 очков. «Акрон», имеющий в активе 12 очков, занимает 12‑ю строчку в чемпионате.
Сборной России важен товарищеский матч с США, так как это будет знаком для всех, что с Россией можно играть, заявил ранее НСН бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.
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