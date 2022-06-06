«Тренд на снижение»: Экономисты надеются на стабилизацию ключевой ставки ЦБ

Экономисты ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки, так как выгода от этого для всех участников рынка будет превосходить возможные издержки, отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин.

Уже 10 июня состоится очередное заседание ЦБ по ключевой ставке. На предыдущем заседании, которое было внеочередным, ставку понизили до 11%.