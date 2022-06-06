«Тренд на снижение»: Экономисты надеются на стабилизацию ключевой ставки ЦБ
Экономисты Тимур Нигматуллин и Евгений Коган в эфире НСН подтвердили ожидания по дальнейшему снижению ключевой ставки на заседании ЦБ 10 июня.
Экономисты ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки, так как выгода от этого для всех участников рынка будет превосходить возможные издержки, отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин.
Уже 10 июня состоится очередное заседание ЦБ по ключевой ставке. На предыдущем заседании, которое было внеочередным, ставку понизили до 11%.
«Скорее всего, стоит ожидать дальнейшего смягчения монетарной политики. Судя по всему, будет снижена ставка на четыре стандартных шага – это 1 п.п. Это соответствует динамике, что мы видим по таким макроэкономическим показателям, как инфляция, безработица – они низкие. Есть потребность в стимулировании экономического роста – есть ожидания по достаточно глубокой рецессии, и это решение более чем рационально, вопрос только в глубине снижения. Само по себе снижение на 1 п.п. не окажет существенного влияния. Тут важно понимать тенденцию, это снижение – оно не первое, это тренд на снижение, он при прочих равных сильно снижает стоимость заимствований и стимулирует деловую активность. У него есть обратные, негативные эффекты с точки зрения других участников рынка – это может снизить темпы замедления инфляции, но само по себе стимулирование экономики гораздо важнее в текущий момент, соответственно, ЦБ видит, что этой возможностью нужно пользоваться. Это не сигнал рынку, это установление процентной ставки. Сигнал рынку формируется перечнем заявлений на последних заседаниях ЦБ. Само по себе снижение может быть лишь подтверждением тенденции», - объяснил инвестиционный менеджер.
Со своей стороны, экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с «Радиоточкой НСН» добавил, что для полноценного экономического роста необходима еще более низкая ключевая ставка.
«Я думаю, что ЦБ понизит ставку минимум на 100 базисных пунктов, хотя есть подозрения, что изменения могут быть и на 150, и на 200 базисных пунктов. Иначе говоря, ставочка может измениться до 10 или даже до 9,5%. Но я думаю, что Центральный Банк все-таки будет действовать более осторожно. Ставка никогда не отражается на экономике моментально, влияние идет с определенным лагом, который чаще всего измеряется месяцами. Моментально у нас изменятся ставки по депозитам, чуть дольше будут кредиты дешеветь. И, наверное, мы сможем очень скоро говорить о более интересных программах по льготной ипотеке. Потихонечку ставки возвращаются в нормальное состояние, но, конечно, для экономики важно, чтобы ставка была гораздо ниже 10%. Вопрос инфляции, инфляционных ожиданий – тут нужно следить за ситуацией. У нас в экономике сейчас ситуация весьма нестабильная, и каждый день что-то может меняться», - заключил экономист.
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