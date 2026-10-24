В Госдуме выступили за легализацию онлайн-казино в России
Депутат Анатолий Аксаков в эфире НСН подчеркнул, что рынок онлайн-казино будет легче регулировать, если он станет легальным.
Запрет онлайн-казино в России приводит к тому, что эта теневая сфера, и налоги от реально работающего бизнеса в бюджет не поступают, поэтому онлайн-казино в РФ можно было бы легализовать, чтобы больше регулировать эту сферу. Об этом в беседе с НСН заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил, что ведомство изучает возможность легализации онлайн-казино в России. Отмечается, что за этим можно было бы следить так же, как в стране регулируют букмекеров, пишет ТАСС.
До этого эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин в разговоре с НСН говорил, что после создания игорных зон налоговые поступления от игорного бизнеса обрушились в сотни раз, по его мнению, необходимо легализовать онлайн-казино и вернуть игорные заведения в города-миллионники. В свою очередь депутат Госдумы Евгений Марченко сказал НСН, что ответственность за теневые азартные игры должна быть жестче, но запретить их полностью невозможно. Аксаков выступил за легализацию онлайн-казино в России.
«Запреты чреваты тем, что те, кто готов был бы реально работать и платить за это, уходят в нелегальную сферу и от этого проигрывают. То есть реальный бизнес реализуется, а при этом поступление в бюджетную систему страны не происходит. Либо происходит благодаря арестам, изъятию этих денег, но это, как правило, незначительная сумма. Поэтому, очевидно, можно было бы это сделать (легализовать онлайн-казино в РФ – прим. НСН), но при соответствующем налогообложении и изъятии средств, с точки зрения обложения этих средств законным образом, у тех, кто этим занимается», - объяснил депутат.
По его словам, легализация онлайн-казино в России, поможет усилить контроль за этим рынком.
«Есть потребители этих услуг. Этих потребителей, исходя из склонностей к таким играм, тоже важно в том числе и отсекать, если они "больны" этим явлением. Будет легче регулировать этот рынок, если он будет легальным, чем иллегальным. Бюджетный вопрос здесь не самый главный, но он тоже важен. Главное, чтобы эта сфера была под большим контролем власти, чем это сейчас происходит», - заключил собеседник НСН.
Ранее Дмитрий Слободкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что при легализации онлайн-казино в России нужно четко прописать, какие формы разрешены, и как будет работать система подачи жалоб, он также призвал существенно увеличить налоги с этой сферы.
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