Крепкий рубль не нужен. РФ будет вести себя по-особенному

В зависимости от различных сценариев развития мирового кризиса могут пострадать и доллар, и евро, но пока рубль это не затрагивает, потому что Россия практически отвязана от международной экономической системы, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

«Рубль больше не конвертируемая по капитальным операциям валюта, что очень хорошо для ситуации попадания страны в кризис. Потому что сейчас мы не транслируем в свою экономику глобальную инфляцию. У нас на инфляционный шок рубль отреагировал резким укреплением. Мы не будем транслировать на себе и дефляционный шок. Валюта и экономика сейчас в значительной степени отвязаны от динамики мировых глобальных экономических процессов. Мы будем вести себя как-то по-особенному. Я думаю, что, если будет дефляция, рубль, конечно же, ослабнет. Не исключаю, что это будет в районе 100 рублей за доллар. По вышеперечисленному сценарию из основных валют больше всего пострадает евро, но на рубле это скажется в меньшей степени. Но существует и противоположный сценарий: если инфляция будет продолжать оставаться высокой, тогда больше всего пострадает доллар США», - отметил он.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Центробанк может планировать эмиссию.

«Банк России уже использовал свой главнейший инструмент, снизив ключевую ставку на 300 базисных пунктов. Поэтому, скорее всего, здесь придется задействовать средства бюджета», - отметил экс-министр РФ.

