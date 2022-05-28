Крепкий рубль не нужен. РФ будет вести себя по-особенному
Финансисты считают, что экономику страны спасет ослабление рубля и возможная банковская эмиссия.
Курс рубля, стремительно выросший в первом полугодии, оказывает негативное влияние на конкурентоспособность российских производителей. По мнению ученых РАН, курс в 60–65 рублей за доллар является оптимальным, чтобы сдерживать инфляцию, а также оказать поддержку конкурентоспособности сектора торгуемых товаров, сообщает РБК со ссылкой на исследование российских академиков.
Курсы доллара и евро в районе 60 рублей - это еще не дно, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко, добавив, что действия Центробанка напоминают «маньяка в состоянии аффекта».
«Уровень неопределенности сейчас настолько высок, что нельзя определить, где у рубля дно. Этот вопрос надо адресовать к Господу Богу или к господам и госпожам на Неглинной, которые все это натворили... Центробанк очень давно ведет себя, как маньяк, который находится в состоянии аффекта. Предсказать его действия невозможно, потому что он сам не знает, что выкинет не то, что через неделю, но даже в следующую секунду», - сказал Левченко.
«Суперкрепкий рубль» может негативно сказаться на пополнении государственного бюджета, и в этом плане, чем слабее курс национальной валюты, тем лучше, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин.
«Крепкий рубль влияет на бюджетные доходы. Так как у нас большой объем экспорта связан с продажей сырья, мы зависим от цен на него и от курса рубля, потому что бюджет РФ формируется в рублях. Если мы продаем один баррель нефти за 100 долларов, но конвертируем при курсе 50 рублей за доллар, это меньше, чем если бы мы продавали баррель за 70 долларов, но конвертировали при курсе 120 рублей за доллар», - пояснил аналитик.
В зависимости от различных сценариев развития мирового кризиса могут пострадать и доллар, и евро, но пока рубль это не затрагивает, потому что Россия практически отвязана от международной экономической системы, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
«Рубль больше не конвертируемая по капитальным операциям валюта, что очень хорошо для ситуации попадания страны в кризис. Потому что сейчас мы не транслируем в свою экономику глобальную инфляцию. У нас на инфляционный шок рубль отреагировал резким укреплением. Мы не будем транслировать на себе и дефляционный шок. Валюта и экономика сейчас в значительной степени отвязаны от динамики мировых глобальных экономических процессов. Мы будем вести себя как-то по-особенному. Я думаю, что, если будет дефляция, рубль, конечно же, ослабнет. Не исключаю, что это будет в районе 100 рублей за доллар. По вышеперечисленному сценарию из основных валют больше всего пострадает евро, но на рубле это скажется в меньшей степени. Но существует и противоположный сценарий: если инфляция будет продолжать оставаться высокой, тогда больше всего пострадает доллар США», - отметил он.
Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Центробанк может планировать эмиссию.
«Банк России уже использовал свой главнейший инструмент, снизив ключевую ставку на 300 базисных пунктов. Поэтому, скорее всего, здесь придется задействовать средства бюджета», - отметил экс-министр РФ.
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