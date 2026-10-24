Хоценко: Средства ПВО отражают атаку ВСУ на северный промышленный узел Омска

Путин внес в Госдуму ряд документов по правовым вопросам

СМИ: Переговоры РФ, Украины и США могут пройти в Абу-Даби или Швейцарии в ближайшие две недели

Немецкий политик назвал протесты в Европе предупреждающим сигналом для правительств

Lego продлил на 10 лет права на товарный знак в РФ

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