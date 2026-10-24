Хоценко: Средства ПВО отражают атаку ВСУ на северный промышленный узел Омска
В Омске беспилоттники противника добрались до северного промышленного узла. Сейчас на месте задействованы экстренные службы, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
В 16:50 в регионе объявили угрозу атаки БПЛА — такой режим введён на территории области по данным Минобороны России. Губернатор призвал граждан строго соблюдать меры безопасности, а в случае любых происшествий сразу звонить в экстренные службы по номеру 112.
Согласно сведениям РСЧС Омской области, подразделения ПВО Минобороны России ведут отражение атаки на регион.
Ранее в Тольятти в результате масштабной атаки украинских беспилотников на Самарскую область были повреждены промышленные объекты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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