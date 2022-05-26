«Маньяки с Неглинной!»: Затянется ли падение экстремально сильного рубля
Разворот курса рубля связан с тем, что в ЦБ «постучали и объяснили», что они натворили, а ключевая ставка здесь ни при чем, сказал в эфире НСН Владимир Левченко.
Курсы доллара и евро в районе 60 рублей - это еще не дно, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко, добавив, что действия Центробанка напоминают «маньяка в состоянии аффекта»
Ранее в четверг в ходе торгов на Мосбирже курсы евро и доллара поднялись выше 69 и 65 рублей соответственно. При этом еще вчера они стоили 58 и 56 рублей.
«Уровень неопределенности сейчас настолько высок, что нельзя определить, где у рубля дно. Этот вопрос надо адресовать к Господу Богу или к господам и госпожам на Неглинной, которые все это натворили. При этом понятно, что и 70 рублей за доллар – это экстремально дорогой курс на текущий момент, который не позволяет внутри страны организовать какие-то производства, которые могли бы замещать импорт. Центробанк очень давно ведет себя, как маньяк, который находится в состоянии аффекта. Предсказать его действия невозможно, потому что он сам не знает, что выкинет не то что через неделю, но даже в следующую секунду», - сказал Левченко.
По его словам, снижение 26 мая Банком России ключевой ставки с 14 до 11% годовых никак не повлияло на курс рубля.
«Ставка давно не влияет никоим образом на курс рубля. Это один из сигналов к тому, что до ЦБ дошло, что они натворили, не более того. А как это может сыграть? У нас нет никаких потоков капитала в стране. Как может повлиять процентная ставка? Никак», - пояснил эксперт.
Левченко также объяснил, почему экстремально сильный рубль не выгоден России.
«В ЦБ явно постучали и объяснили, что они, мягко говоря, не то делают. Например, при текущем курсе рубля вся наша металлургическая отрасль является убыточной. А воспользоваться этим курсом, чтобы съездить куда-то отдохнуть и купить импортные товары, мы не можем. Такая смешная ситуация получается. Рубль вырос экстремально сильно, и это никоим образом не соответствует его фундаментальному значению», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин объяснял НСН, как «суперкрепкий рубль» снижает бюджетные доходы России.
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