«Маньяки с Неглинной!»: Затянется ли падение экстремально сильного рубля

Курсы доллара и евро в районе 60 рублей - это еще не дно, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко, добавив, что действия Центробанка напоминают «маньяка в состоянии аффекта»

Ранее в четверг в ходе торгов на Мосбирже курсы евро и доллара поднялись выше 69 и 65 рублей соответственно. При этом еще вчера они стоили 58 и 56 рублей.