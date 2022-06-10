«Без резких движений»: Экс-глава ЦБ предостерег Набиуллину от обрушения ключевой ставки
Ключевая ставка в 9-10% является оптимальной для текущей экономической ситуации, гражданам нужно дать немного стабильности, отметил в эфире НСН экс-глава ЦБ Сергей Дубинин.
Если ставку продолжать снижать до минимума при продолжающемся росте инфляции, то можно потерять контроль над регулированием экономики и сделать только хуже, предупредил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Центробанк снизил ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых на фоне замедления инфляции и притока средств на срочные рублевые депозиты. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регулятора.
«В настоящее время влияние ключевой ставки Банка России на экономику, на инфляцию весьма ограничено. В годовом выражении инфляция около 17%, это последние оценки. Продовольственная инфляция при текущем замедлении роста остается в годовом выражении почти на уровне 20%. Поэтому ставка, которая на 8% ниже темпа инфляции, в реальном исчислении является отрицательной. Значит, она имеет очень ограниченную степень антиинфляционного влияния. Вопрос, готовы ли российские предприятия из всех сфер бизнеса, те же банки, производство, предприятия сферы услуг, даже домохозяйства брать сейчас кредиты и принимать на себя обязательства по задолженностям и по производству, продажи своей продукции? Вот это ключевой вопрос», - напомнил экс-глава ЦБ.
Сейчас активно пользуются кредитами уже закредитованные физлица и предприниматели, тогда как остальные ожидают дальнейших действий от властей и ничего не предпринимают.
«Тот, кто чувствует себя в состоянии сделать на рынке то предложение, которое пользуется спросом, будет брать кредиты по действующим тарифам, поскольку инфляция перекрывает эти ставки. А если люди, занимающиеся делом экономическим, будут сомневаться, ожидать ухудшения ситуации, у них будет состояние неопределенности, то они, скорее всего, воздержатся от привлечения кредитов. Сейчас кредиты пользуются спросом в основном у тех, кто уже закредитован, они пытаются перезанять, реструктурировать каким-то образом задолженность. Движение на несколько процентных пунктов вверх или вниз сейчас влияния не окажет», - пояснил специалист.
Дубинин отметил, что необходимо точечно поддерживать население в условиях кризиса и дать людям стабильность для принятия долговременных решений.
«Если политика регулирования нацелена на стимулирование кредитов и увеличение числа товаров и услуг, то ЦБ может еще снизить [ставку], но есть, конечно, разумные границы. Если разрыв составит больше 10%, то всем уже станет понятно, что это скорее рекламный продукт, а не реальное регулирование экономики. Я думаю, что стабильные уже достигнутые 9,5-10% на достаточно длительный период были бы наиболее разумными. Это был бы сигнал того, что не будет резких движений. Волатильность происходящего, процентных ставок, цен настолько велика, что дополнительные колебания скорее вносят торможение в принятие решений. Люди начинают гадать: а вдруг курс куда-то пойдёт, давайте переждем. Вот это вредно. Стабильность была бы самой правильной окружающей средой. Не надо ничего менять каждую пятницу», - призвал Дубинин.
При этом в мире, скорее всего, будет период санкционного затишья, что позволит экономике России несколько стабилизироваться, предсказал бывший глава ЦБ.
«Ситуация и так очень непростая, удалось спада ВВП, финансового срыва избежать, а постепенное сползание – оно продолжится. И здесь важно разрабатывать антикризисные меры. То же льготное кредитование не может быть всеобщим, если оно покрывается из общего бюджета – это уже не льгота. И должна быть какая-то стабильность на протяжении периода времени. Сейчас она, по-моему, возможна – в летний период. И, я думаю, новый пакет санкций будет разрабатываться долго, будет учитываться значение российского импорта, от которого отказаться не готовы, поэтому надо поддержать внутри страны», - подытожил экономист.
Ранее в пятницу ЦБ оценил как высокие риски глобальной рецессии в мире. По мнению аналитиков регулятора, это создает угрозу российскому экспорту. Как отмечается, последние данные свидетельствуют о низких темпах прироста потребительских цен в мае и начале июня.
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