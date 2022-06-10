«Без резких движений»: Экс-глава ЦБ предостерег Набиуллину от обрушения ключевой ставки

Если ставку продолжать снижать до минимума при продолжающемся росте инфляции, то можно потерять контроль над регулированием экономики и сделать только хуже, предупредил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Центробанк снизил ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых на фоне замедления инфляции и притока средств на срочные рублевые депозиты. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регулятора.