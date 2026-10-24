В ДНР направили 50 млн рублей на оснащение домов культуры
Согласно распоряжению кабинета министров ДНР, в 2027 году на развитие и техническое оснащение домов культуры в небольших населённых пунктах выделено 50 миллионов рублей в форме субсидий.
Эти средства из регионального бюджета направлены в местные бюджеты для поддержки десяти домов культуры. Получателями стали учреждения в Волновахе, Ждановке, Снежном, Торезе, посёлке Новотроицкий, а также в сёлах Казацкое, Красноармейское, Лебединское и Приморское. Субсидия рассчитана на населённые пункты, где проживает не более 50 тысяч человек.
Ранее стало известно, что свыше 41,5 тысячи книг библиотеки и культурные центры Москвы направили в Луганскую и Донецкую народные республики с начала специальной военной операции, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Акрон» прервал семиматчевую победную серию «Динамо» в РПЛ
- Хоценко: Средства ПВО отражают атаку ВСУ на северный промышленный узел Омска
- В ДНР направили 50 млн рублей на оснащение домов культуры
- В Госдуме выступили за легализацию онлайн-казино в России
- Театр Вахтангова представил три новые книги
- Чувствует время: Гарик Мартиросян раскрыл секрет успеха Киркорова
- Мужчина угнал автомобиль с заправки ради развлечения
- Ким Чен Ын прибыл в Китай по открытому через 12 лет мосту через Амноккан
- Клава Кока пострадала во время съемок нового клипа в Исландии
- Шаляпин рассказал о попытке настроить шоу-бизнес против Киркорова