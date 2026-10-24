В ДНР направили 50 млн рублей на оснащение домов культуры

Согласно распоряжению кабинета министров ДНР, в 2027 году на развитие и техническое оснащение домов культуры в небольших населённых пунктах выделено 50 миллионов рублей в форме субсидий.

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Эти средства из регионального бюджета направлены в местные бюджеты для поддержки десяти домов культуры. Получателями стали учреждения в Волновахе, Ждановке, Снежном, Торезе, посёлке Новотроицкий, а также в сёлах Казацкое, Красноармейское, Лебединское и Приморское. Субсидия рассчитана на населённые пункты, где проживает не более 50 тысяч человек.

Ранее стало известно, что свыше 41,5 тысячи книг библиотеки и культурные центры Москвы направили в Луганскую и Донецкую народные республики с начала специальной военной операции, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Батурин
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