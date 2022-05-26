«Опускайте до 8%!»: Аналитик раскрыл последствия снижения ставки ЦБ
Эксперт по финансовым рынкам в эфире НСН призвал ЦБ и дальше резко снижать ставку, призвав не бояться кризиса, как в 1998-ом.
Ключевую ставку необходимо довести до уровня осени прошлого года, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Так он прокомментировал сегодняшнее решение Центробанка о снижении ставки с 14% до 11% годовых.
«ЦБ правильно сделал, я бы снижал даже сразу до 10%. ЦБ просто не стал сильно ниже ожиданий сбрасывать ставку, чтобы не будоражить валютный и долговой рынок. Но, по-хорошему, ставку надо снижать на уровень осени прошлого года (7,5% - прим. НСН) в тех тенденциях, которые сейчас есть в экономике. Снижать надо до 8%. Думаю, это будет сделано на следующем заседании. Никто не думал, что так резко затормозятся рост цен. Сегодня с утра вышли данные Росстата – у нас дефляция началась в стране от чрезмерно жесткой денежной политики. Хорошо, что ЦБ вовремя отреагировал. Цены начали снижаться от недели к неделе, это было неожиданно. Поэтому ставку надо было сбрасывать резко», - считает он.
Ранее в четверг ЦБ на внеплановом заседании совета директоров опустил ключевую ставку с 14% до 11%. В сообщении на сайте регулятора поясняется, что решению способствовали последние недельные данные о значительном замедлении темпов роста цен, а также замедление годовой инфляции, которая в апреле достигла 17,8%, а в мае снизилась до 17,5%.
По словам Голубовского, понижение ставки даже до 11% позитивно скажется на экономике, в том числе кредитовании.
«Для экономики снижение ставки хорошо, потому что, по крайней мере, разморозится кредитование – как частных лиц, так и малого бизнеса. Под 11% кредит взять еще возможно, а вот под 14% - совершенно нереально. Это очень хорошо для долгового рынка. ОФЗ (Облигации федерального займа) и все корпоративные долги сейчас взлетели, они будут дорожать и дальше. Ставки по депозитам в банках будут падать. Фондовый рынок тоже оживет. Все неплохо, гораздо лучше, чем думали. Так что этот кризис окажется не как в 1998 году, а по типу того, что было в 2015 году. Это терпимо», - предполагает специалист.
А вот чрезмерное укрепление рубля Голубовский считает для экономики не полезным, на потребительских ценах это не скажется.
«Рубль переукрепился, упав чуть ли не до 55 за доллар. Такой крепкий рубль российской промышленности не нужен – ни добывающей, ни перерабатывающей. Он нужен только импортерам, но они не успевают воспользоваться этой конъюнктурой. У них же есть складские остатки, которые нужно распродать прежде, чем закупаться снова. Спрос в стране сейчас подавлен. Поэтому 55 за доллар – бессмысленен и беспощаден. То, что сегодня курс поднимается до 60 и выше – это даже хорошо. На ценах это сейчас никак не скажется, цены на курс не ориентируются», - отметил финансовый аналитик.
После публикации решения ЦБ о снижении ключевой ставки до 11% доллар и евро начали укрепляться по отношению к доллару. Курс американской валюты на Московской бирже к 12:30 мск составил 62,06 рубля. Евро подорожал почти на 4 рубля, европейская валюта стоила 65,74 рубля.
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