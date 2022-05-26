«Опускайте до 8%!»: Аналитик раскрыл последствия снижения ставки ЦБ

Ключевую ставку необходимо довести до уровня осени прошлого года, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Так он прокомментировал сегодняшнее решение Центробанка о снижении ставки с 14% до 11% годовых.

«ЦБ правильно сделал, я бы снижал даже сразу до 10%. ЦБ просто не стал сильно ниже ожиданий сбрасывать ставку, чтобы не будоражить валютный и долговой рынок. Но, по-хорошему, ставку надо снижать на уровень осени прошлого года (7,5% - прим. НСН) в тех тенденциях, которые сейчас есть в экономике. Снижать надо до 8%. Думаю, это будет сделано на следующем заседании. Никто не думал, что так резко затормозятся рост цен. Сегодня с утра вышли данные Росстата – у нас дефляция началась в стране от чрезмерно жесткой денежной политики. Хорошо, что ЦБ вовремя отреагировал. Цены начали снижаться от недели к неделе, это было неожиданно. Поэтому ставку надо было сбрасывать резко», - считает он.

Ранее в четверг ЦБ на внеплановом заседании совета директоров опустил ключевую ставку с 14% до 11%. В сообщении на сайте регулятора поясняется, что решению способствовали последние недельные данные о значительном замедлении темпов роста цен, а также замедление годовой инфляции, которая в апреле достигла 17,8%, а в мае снизилась до 17,5%.