Чувствует время: Гарик Мартиросян раскрыл секрет успеха Киркорова

В эфире НСН телеведущий заметил, что Филипп Киркоров не только успешный певец, но и умный продюсер. 

Продюсер, юморист, телеведущий, музыкант Гарик Мартиросян в беседе со специальным корреспондентом НСН заявил, что многолетний успех Филиппа Киркорова заключается в том, что артист чувствует время и оказывается на шаг впереди трендов.

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Накануне в Москве состоялась презентация клипа на песню народного артиста России Филиппа Киркорова «Луиза», главную роль в котором исполнила победительница конкурса «Мисс БРИКС-2026» Валентина Алексеева. Мартиросян объяснил, в чем заключается многолетний успех поп-короля российской эстрады.

«Он (Киркоров – прим. НСН) очень умный. У него настолько развито чувство времени, что он его пропускает через себя каждый год. Певцы, которые начинали с ним, — мы их даже не знаем. Они сошли с дистанции, не написали новые хиты, не смогли ощутить этот пульс времени. А Филипп каждый раз, как птица феникс: время меняется, новые музыкальные тренды, — и Филипп тут как тут. В некоторых случаях он даже впереди. Вспомните, когда они выпустили "Цвет настроения синий", это было таким вызовом. В своем время выпустил песню "Летучая мышь" с гротескным клипом — тоже было на шаг впереди. Прошлогодний клип — тоже какое-то новое явление», - подчеркнул телеведущий.

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Отдельно Мартиросян выделил продюсерские качества Киркорова.

«Он очень умный, крутой продюсер. Многие говорят про Филиппа, как про музыканта и певца, упуская из виду самое главное, — что Филипп сам себе продюсер. И он очень крутой продюсер. Был бы у меня такой продюсер, сейчас была бы презентация моего клипа», - сказал собеседник НСН.

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Юморист также рассказал, что кроме творчества Филиппа Киркорова, из молодых исполнителей ему нравится Дуа Липа, а из старшего поколения — Стиви Уандер.

Ранее певец Прохор Шаляпин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» раскрыл, как помирился с Филиппом Киркоровым и признался, что во время ссоры пытался настроить против него весь шоу-бизнес, но поп-короля, по словам артиста, никто не предал.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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