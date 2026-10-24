Чувствует время: Гарик Мартиросян раскрыл секрет успеха Киркорова

Юморист также рассказал, что кроме творчества Филиппа Киркорова, из молодых исполнителей ему нравится Дуа Липа, а из старшего поколения — Стиви Уандер.

Ранее певец Прохор Шаляпин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» раскрыл, как помирился с Филиппом Киркоровым и признался, что во время ссоры пытался настроить против него весь шоу-бизнес, но поп-короля, по словам артиста, никто не предал.