Непредсказуемая «мадам девальвация»: Делягин поддержал призыв не продавать доллары

У россиян есть богатый печальный опыт взаимодействия с государственной банковской системой, которая может привести к новой девальвации рубля по отношению к доллару, предупредил депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».

Россиянам, которые хранят часть денег в иностранной валюте, не стоит избавляться от долларов и евро без острой необходимости, заявил экономист Игорь Николаев. Он допустил, что курс доллара может вновь расти, и у обладателей валюты появится возможность выгоднее продать ее.