Непредсказуемая «мадам девальвация»: Делягин поддержал призыв не продавать доллары
Из-за неграмотных действий ЦБ официальный курс рубля отличается от рыночных значений, отметил в эфире НСН депутат и экономист Михаил Делягин.
У россиян есть богатый печальный опыт взаимодействия с государственной банковской системой, которая может привести к новой девальвации рубля по отношению к доллару, предупредил депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».
Россиянам, которые хранят часть денег в иностранной валюте, не стоит избавляться от долларов и евро без острой необходимости, заявил экономист Игорь Николаев. Он допустил, что курс доллара может вновь расти, и у обладателей валюты появится возможность выгоднее продать ее.
«Напомню, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина имеет прозвище "мадам девальвация". И хотя все сугубо экономические признаки указывают на то, что рубль будет оставаться сильным, качество управления банковской, валютной, денежно-кредитной сферы таково, что через некоторое время произойдет если не девальвация, то ослабление. Я думаю, это стоит ждать осенью, но возможно, что и некоторое укрепление доллара будет иметь место уже благодаря вчерашнему решению Федеральной резервной системы, которая повысила процентную ставку», - предположил Делягин.
Однако из-за большого притока валютной выручки рубль может укрепиться еще немного, отметил экономист.
«Еще раз подчеркну, что все равно сейчас приходит много валюты, и значительную часть этой валюты страна не тратит. То есть сугубо с коммерческой, хозяйственной точки зрения рубль будет оставаться крепким. Но мы имеем богатый горький опыт, который позволяет на это не ориентироваться. Насколько доллар может вырасти - это зависит от действий или бездействия Банка России, это вещи непредсказуемые. Мы уже видели 63,5 рубля за доллар, еще месяц-полтора назад никто не мог себе такого представить. Если брать пиковый уровень 126, то это почти двукратная ревальвация рубля. Правда, это было в моменте, один момент»,- добавил экономист.
Ранее, 4 мая, курс доллара впервые с марта 2020 года опустился ниже 68 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.
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