Клава Кока пострадала во время съемок нового клипа в Исландии
Певица Клава Кока представила клип на песню «На белом листе», которую называет одной из самых личных своих работ. Трек появился в непростой для артистки период — на фоне эмоционального выгорания. Чтобы перезагрузиться, Клава уехала в горы, отключила телефон и постаралась прислушаться к себе.
Съёмки видео прошли в Исландии — в них участвовали друзья певицы, с которыми ещё 10 лет назад она путешествовала автостопом и снимала первые ролики. Клава назвала это символичным: спустя годы она словно вернулась к истокам своего творческого пути.
В клипе артистка размышляет о ценности простых моментов жизни, а фоном служат завораживающие пейзажи острова. Ключевой сценой стал прыжок со скалы с парашютом. На отдельных кадрах заметна ссадина на лице певицы, а в соцсетях Клава показала фото с обширными синяками на ногах — кадры она сопроводила фразой: «Вот с таким „космосом“ я вернулась. Ух, это было опасно». При этом раскрывать детали инцидента артистка не стала.
В самом клипе есть предупреждение: «Осторожно, не повторять. Трюки выполнены профессионалами с использованием специального оборудования».
В начале видео Клава произносит монолог о том, как в погоне за срочными делами можно упустить по-настоящему важное: «Все изменилось, когда я спросила себя: а сколько жизни в моей жизни? Ведь закрывая срочные дела, я упускала по-настоящему важное. Я, наконец, поняла, что простые лучи солнца могут греть сильнее желанных лучей славы. И всего одна протянутая рука в момент, когда не получается, значит не меньше, чем тысячи аплодирующих рук, когда все получилось. Так может смысл не в том, чтобы оставить след, а в том, чтобы просто жить?»
Певица надеется, что эта работа поможет зрителям обрести внутреннюю опору, если они почувствуют, что сбились с пути.
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