Шаляпин рассказал о попытке настроить шоу-бизнес против Киркорова

23 октября в Москве прошла презентация клипа на песню певца Филиппа Киркорова «Луиза», главную роль в котором исполнила победительница конкурса «Мисс БРИКС-2026» Валентина Алексеева. Шаляпин рассказал о примирении с Киркоровым, подчеркнув, что первым решил зарыть топор войны.

«Я подошел первый и рад этому. Я подошел, и Филипп ответил. Рад, что мы помирились. Если уж и ссориться, то, как я, потому что я ничего не скрывал, все свои эмоции. И искренне рассказывал Филиппу, что я пытался настроить весь шоу-бизнес против, но никто не поддавался. Все его искренне любят: и Егор Крид, и Валерия — все прекрасно к нему относятся. И это важно. Для меня это тоже такой знак. Никто его не предал, практически никто — это круто! Сейчас уже помирились, все со спокойной душой со мной общаются, никто за глаза не шипел. Все знают, что он (Киркоров – прим. НСН) — очень добрый, искренний человек. Когда у нас были трения, был другой градус. Но, извините, даже родители с детьми ругаются — это живые отношения. Я за искренность. Сейчас у нас искренние нормальные теплые отношения. Конечно, его уровень недосягаем…, а мне и не надо. Я не хочу такого уровня, чтобы столько пахать, можно действительно просто сойти с ума», - поделился артист.