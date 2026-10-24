Шаляпин рассказал о попытке настроить шоу-бизнес против Киркорова
В эфире НСН певец отметил, что хотел бы научиться у Филиппа Киркорова выносливости.
Певец и блогер Прохор Шаляпин в беседе со специальным корреспондентом НСН раскрыл, как помирился с народным артистом России Филиппом Киркоровым, и признался, что во время ссоры пытался настроить против него весь шоу-бизнес, но поп-короля, по словам артиста, никто не предал.
23 октября в Москве прошла презентация клипа на песню певца Филиппа Киркорова «Луиза», главную роль в котором исполнила победительница конкурса «Мисс БРИКС-2026» Валентина Алексеева. Шаляпин рассказал о примирении с Киркоровым, подчеркнув, что первым решил зарыть топор войны.
«Я подошел первый и рад этому. Я подошел, и Филипп ответил. Рад, что мы помирились. Если уж и ссориться, то, как я, потому что я ничего не скрывал, все свои эмоции. И искренне рассказывал Филиппу, что я пытался настроить весь шоу-бизнес против, но никто не поддавался. Все его искренне любят: и Егор Крид, и Валерия — все прекрасно к нему относятся. И это важно. Для меня это тоже такой знак. Никто его не предал, практически никто — это круто! Сейчас уже помирились, все со спокойной душой со мной общаются, никто за глаза не шипел. Все знают, что он (Киркоров – прим. НСН) — очень добрый, искренний человек. Когда у нас были трения, был другой градус. Но, извините, даже родители с детьми ругаются — это живые отношения. Я за искренность. Сейчас у нас искренние нормальные теплые отношения. Конечно, его уровень недосягаем…, а мне и не надо. Я не хочу такого уровня, чтобы столько пахать, можно действительно просто сойти с ума», - поделился артист.
Он признался, что хотел бы научиться у Киркорова выносливости.
«Он невероятно выносливый человек. Очень многие артисты — 99% — уступают ему, его внутренней силе. Мероприятия посещать, улыбаться, перелеты — я не могу так. Никогда не мог и не смогу. Без шуток говорю. Это действительно очень сильная личность в плане выносить это. Мне надо собирать себя, побыть дома одному, собрать энергию. Я всегда восхищаюсь такими сильными качествами. Очень мало сильных артистов: все разваливаются, потом себя собирают и кое-как еле живые ходят. Из мира такой сильный артист, наверно, Мадонна. Из нашего шоу-бизнеса — Ирочка Дубцова сильный человек, Николай Басков тоже», - отметил певец.
Прохор также раскрыл, какую роль в клипе Киркорова хотел бы исполнить, и перечислил свои любимые песни поп-короля.
«Филипп — царь, а я — принц (в клипе - прим. НСН). Очень много песен Филиппа моих любимых, потому что у нас совпадает вкус, только он их как-то находит, а я — нет. (Люблю – прим. НСН), начиная с "Килиманджаро", "Огонь и вода", заканчивая "1000 свечей", "Он твоя иллюзия", "Дева-вода" — мне очень много песен у него нравится», - заключил собеседник НСН.
Ранее Филипп Киркоров рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что во время съемок клипа на песню «Луиза» понял, что ради большой любви можно проснуться и в четыре часа утра.
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