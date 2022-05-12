«Отпустить в свободное плавание»: Экономист рассказал, как укрепить рубль

«Тут действительно была политика Центрального банка по укреплению рубля, поддержанная правительством. Рубль на самом деле сегодня наиболее стабилен. Но я не считаю, что это больно хорошие позиции. Я думаю, что надо отпустить рубль в свободное плавание по отношению к другим валютам. Это будет выгодно и бюджету, который сегодня уже с профицитом почти в 800 миллиардов рублей. Поэтому, с одной стороны можно гордиться, что у нас такая ситуация с рублем, но с другой – она не совсем идет на пользу экономике в целом. Такие укрепления рубля чреваты тем, что бюджет РФ сегодня недополучает достаточно большие деньги. Его нужно пополнять, в том числе за счет изменений курса», - объяснил он.

При этом, по его мнению, в скором ситуация может поменяться.