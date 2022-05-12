«Отпустить в свободное плавание»: Экономист рассказал, как укрепить рубль

Экономист Михаил Эскиндаров в эфире НСН отметил, что нестандартная ситуация со «стабильным» рублем привела к профициту бюджета. 


Сейчас рубль действительно стабилен, но он не находится на высоких позициях, поэтому для укрепления, его следует «отпустить в свободное плавание». Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что благодаря мерам контроля за капиталом в России рубль стал самой эффективной валютой мира в 2022 году. Эскиндаров согласился с такими выводами.

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«Тут действительно была политика Центрального банка по укреплению рубля, поддержанная правительством. Рубль на самом деле сегодня наиболее стабилен. Но я не считаю, что это больно хорошие позиции. Я думаю, что надо отпустить рубль в свободное плавание по отношению к другим валютам. Это будет выгодно и бюджету, который сегодня уже с профицитом почти в 800 миллиардов рублей. Поэтому, с одной стороны можно гордиться, что у нас такая ситуация с рублем, но с другой – она не совсем идет на пользу экономике в целом. Такие укрепления рубля чреваты тем, что бюджет РФ сегодня недополучает достаточно большие деньги. Его нужно пополнять, в том числе за счет изменений курса», - объяснил он.

При этом, по его мнению, в скором ситуация может поменяться.

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«Следует несколько изменить позицию Центрального банка. В моем понимании курс доллара по отношению к рублю должен быть примерно 75-78, и где-то под 80-82 - евро. Я думаю, что это понимают и ЦБ с Минфином. Поэтому в ближайшее время будут приняты какие-то регуляторные решения», - заключил Эскиндаров.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что из-за неграмотных действий ЦБ официальный курс рубля отличается от рыночных значений.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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