«Давление на элиты»: Канада предложила пожалеть олигархов из РФ в обмен на их помощь Украине

В то же время комитет Госдумы по госстроительству уже одобрил законопроект о лишении свободы за исполнение антироссийских санкций внутри РФ. В апреле в Думу был внесен законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности сроком лишения свободы до десяти лет для руководителей коммерческих и иных организаций, которые выполняют санкции против России. Документ также подразумевает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире НСН отметил, что наказание за экономический вред России позволит дисциплинировать бизнесменов.

«С моей точки зрения, это юридически правильное решение. Надо думать не о том, кто и куда вернется, а о том, чтобы была юридическая чистота. Если есть действие, противоречащее законодательству, то за него должна быть ответственность. Это дисциплинирует тех, кто работает в рамках российского правового пространства», - объяснил он.

При этом экономист Денис Ракша в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что уголовная ответственность за исполнение санкций на территории РФ не отразится на экономике самой страны. По его мнению, это скорее «символическое действие» для того, чтобы показать, что так делать нельзя.