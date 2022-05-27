«Давление на элиты»: Канада предложила пожалеть олигархов из РФ в обмен на их помощь Украине
Западные санкционные качели снова оказались на стороне послабления для России. Надолго ли?
Пока одни западные политики пытаются ужесточить санкционный пакет против России, другие предлагают ослабить давление, пытаясь, видимо, сохранить собственную экономику и продвинуть свои политические интересы.
Так, ранее The Associated Press сообщило, что глава министерства финансов Канады Христя Фриланд предложила ослабить санкции против российских олигархов, если они отправят часть своих денег на восстановление Украины.
Перед этим пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон не собирается послаблять антироссийские санкции для содействия в вывозе зерна из Украины.
Еще в начале марта президент США Джо Байден предложил конфисковать имущество российских олигархов и «расследовать преступления», якобы совершенные ими.
При этом кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что американский лидер специально угрожает изъятием имущества у российских олигархов, чтобы надавить на Россию и повлиять на ход спецоперации на Украине.
«Угроза угрозой, но мы знаем, что Запад очень кичится и ссылается на приоритет права и охрану частной собственности. Поэтому такая конфискация на уровне государства без жестких правовых оснований совершенно не реалистична. Конечно, можно осуществлять такие «бандитские налеты» на имущество, но оно лежит в правовом поле», - подчеркнул он.
Позже Джо Байден передал Конгрессу США обобщенный пакет инициатив, который предполагает конфискацию активов российских олигархов.
В то же время комитет Госдумы по госстроительству уже одобрил законопроект о лишении свободы за исполнение антироссийских санкций внутри РФ. В апреле в Думу был внесен законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности сроком лишения свободы до десяти лет для руководителей коммерческих и иных организаций, которые выполняют санкции против России. Документ также подразумевает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире НСН отметил, что наказание за экономический вред России позволит дисциплинировать бизнесменов.
«С моей точки зрения, это юридически правильное решение. Надо думать не о том, кто и куда вернется, а о том, чтобы была юридическая чистота. Если есть действие, противоречащее законодательству, то за него должна быть ответственность. Это дисциплинирует тех, кто работает в рамках российского правового пространства», - объяснил он.
При этом экономист Денис Ракша в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что уголовная ответственность за исполнение санкций на территории РФ не отразится на экономике самой страны. По его мнению, это скорее «символическое действие» для того, чтобы показать, что так делать нельзя.
«Иностранная компания, которая отказывается работать с подсанкционным банком, находящимся на территории России, не скажет, что отказывается из-за санкций. Поэтому непонятно, как их можно будет наказать. Должен найтись кто-то выживший из ума, кто после введения в действие этого закона скажет, что отказывается работать с подсанкционной компанией. В любом случае этот закон не направлен на то, чтобы выпихнуть иностранные компании из России», - добавил он.
Однако, некоторые российские эксперты все же предполагают, что антироссийские санкции в первую очередь окажут давление на экономику самих западных стран. Так, президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров рассказал НСН, что мировые экономические проблемы начались еще до усугубления ситуации на Украине, но обострили их антироссийские санкции.
«Если будет продолжаться принятая сейчас политика и санкции в отношении России, дефолт возможен в 70, а, может быть, и в большем количестве государств. Конечно, в первую очередь это касается стран Европейского союза, Великобритании и тех, которые зависят от энергоносителей из России и из ряда других стран. Я думаю, что очень сложная ситуация в первую очередь будет в странах Африки и некоторых государствах Азии», - отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия из-за санкций становится в чем-то сильнее.
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