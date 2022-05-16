«Энергетический кошмар»: В Германии зпаниковали из-за нефти, в США - из-за газа
Отказ ЕС от поставок нефти из России отразится не только на экономике РФ, но и на странах союза, в том числе на простых гражданах.
Пока на Западе уверены, что выиграют от введения эмбарго на поставки энергоресурсов из России, экономическая ситуация в странах Европы показывает обратное.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Германия до конца 2022 года планирует отказаться от импорта нефти из России даже при отсутствии консенсуса по этому вопросу внутри Евросоюза. До этого министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что страна полностью сокращает зависимость от российских энергоресурсов.
Тем временем журнал Der Spiegel отмечает, что ввод эмбарго на российское топливо может нанести значительный удар по экономике Восточной Германии. Так, журналист Сабина Реннефанц считает, что будущее востока страны решается в Шведте-на-Одере. В связи с этим, по ее мнению, будет невозможно существование нефтеперерабатывающего завода в этом городе из-за того, что предприятие получает сырье только из РФ по трубопроводу «Дружба», в то время, как девять из десяти машин в Берлине ездят на топливе с этого завода.
Пока одни политики в Германии делают вид, что отказываются от российского топлива, другие предрекают большую энергетическую катастрофу. Например, премьер Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что ввод запрета на поставки нефти из России сильно вредит Германии. В связи с этим он отметил, что страны ЕС будут покупать не российские энергоносители, но образовавшийся дефицит придется восполнять с помощью ресурсов из РФ.
Посол России в Германии Сергей Нечаев также считает, что отказ от российских энергоресурсов отразится на простых немцах. По его словам, от регулярных поставок энергоресурсов из РФ зависит производственный цикл в ФРГ, поэтому их прекращение может привести к тяжелым последствиям для немецкой экономики. Министр экономики Германии Роберт Хабек уже заявил, что восточная часть страны может столкнуться с дефицитом бензина.
Видимо, часть Европы все-таки понимает необратимость последствий для энергетики. Так, до этого агентство DPA сообщило, что запрет на транспортировку российской нефти исключили из шестого пакета антироссийских санкций.
Крупный энергетический кризис на фоне отказа от поставок из России предрекают и в США. Ранее RT сообщил, что Вашингтон столкнулся с «энергетическим кошмаром» из-за роста цен на газ в стране до максимума за 10 лет. Так, отмечается, что это привело к удорожанию отопления в домах простых американцев. В то же время в США вновь выросли цены на бензин.
В целом в ситуации с экономикой и энергетикой в стране граждане все чаще обвиняют президента США Джо Байдена. Например, до этого издание The Hill сообщило, что американцы беднеют из-за экономической политики его администрации.
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что действия европейских политиков, которые отказываются от российских энергоносителей, приводят к тому, что экономический кризис, начавшийся в 2021 году, будет усугубляться.
«Действия европейских политиков, в том числе Анналены Бербок, ведут к полной экономической деградации ЕС в целом и Германии в частности. Мы являемся свидетелями того, что они своими действиями приводят не к росту энергетической безопасности Европы, а к тому, что экономический кризис в Европе будет лишь усугубляться», - добавил он.
При этом аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН отметил, что на фоне антироссийских санкций на мировом нефтяном рынке пройдет перераспределение, которое продлится около года: Россия будет поставлять в Азию, а Саудовская Аравия и ОАЭ – в Европу, но мы уйдем с Запада только частично.
«Плюс сейчас рынок перестраивается, потому что многие компании не понимают, что конкретно из-за этой огромной массы санкций, введенных против России, теперь там можно делать. Все боятся попасть под штраф», - напомнил он.
В то же время экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что последствия от введения новых ответных санкций России могут быть очень серьезными, вплоть до перестройки всей экономики страны.
«В основном потребителями российской нефти являются европейские страны. Думаю, мы сократим поставки в Европу минимум на 2-2,5 барреля в день. Считаю, это может вызвать серьезный дополнительный рост цен на нефть», - подчеркнул он.
Однако, финансовый эксперт Александр Чечерин считает, что Россия может выиграть от санкций. По его словам, несмотря на давление на Россию со стороны западных стран, санкции — как уже принятые, так и те, которые возможно будут введены, в частности, нефтяное эмбарго со стороны Евросоюза, Москве удастся побороть. Так, отметил он, России, как одному из значимых мировых экспортеров, выгодно подорожание энергоресурсов, а спад объемов экспорта может быть скомпенсирован ростом цен.
При этом ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна уверенно справляется с санкциями.
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