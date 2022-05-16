«Энергетический кошмар»: В Германии зпаниковали из-за нефти, в США - из-за газа

Пока на Западе уверены, что выиграют от введения эмбарго на поставки энергоресурсов из России, экономическая ситуация в странах Европы показывает обратное.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Германия до конца 2022 года планирует отказаться от импорта нефти из России даже при отсутствии консенсуса по этому вопросу внутри Евросоюза. До этого министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что страна полностью сокращает зависимость от российских энергоресурсов.

Тем временем журнал Der Spiegel отмечает, что ввод эмбарго на российское топливо может нанести значительный удар по экономике Восточной Германии. Так, журналист Сабина Реннефанц считает, что будущее востока страны решается в Шведте-на-Одере. В связи с этим, по ее мнению, будет невозможно существование нефтеперерабатывающего завода в этом городе из-за того, что предприятие получает сырье только из РФ по трубопроводу «Дружба», в то время, как девять из десяти машин в Берлине ездят на топливе с этого завода.