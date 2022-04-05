В Госдуму внесен законопроект об ответственности за исполнение санкций
В Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс об ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, который является одним из авторов инициативы.
По его словам, поправки вносятся для недопущения ухудшения экономической ситуации внутри страны.
Исполнение санкций в РФ будет наказываться штрафом, размер которого будет доходить до 1 млн рублей. Также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.
Отмечается, что некоторые российские компании, в том числе с госучастием, отказываются работать с банками и предприятиями, которые уже находятся под
В России будут определенные потери из-за ухода иностранного бизнеса, однако создавать для него особые условия в стране больше будут, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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