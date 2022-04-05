В Госдуму внесен законопроект об ответственности за исполнение санкций

По его словам, поправки вносятся для недопущения ухудшения экономической ситуации внутри страны.

Исполнение санкций в РФ будет наказываться штрафом, размер которого будет доходить до 1 млн рублей. Также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Отмечается, что некоторые российские компании, в том числе с госучастием, отказываются работать с банками и предприятиями, которые уже находятся под

В России будут определенные потери из-за ухода иностранного бизнеса, однако создавать для него особые условия в стране больше будут, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

