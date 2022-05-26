«Из-за антироссийских санкций»: Экономист рассказал, в какие страны заглянет мировой дефолт

«Хотя бы потому, что уже во всех странах Запада инфляция превышает установленные лимиты. Думаю, что, если будет продолжаться принятая сейчас политика и санкции в отношении России, дефолт возможен в 70, а, может быть, и в большем количестве государств. Конечно, в первую очередь это касается стран Европейского союза, Великобритании и тех, которые зависят от энергоносителей из России и из ряда других стран. Я думаю, что очень сложная ситуация в первую очередь будет в странах Африки и некоторых государствах Азии. Это беда не России, а тех стран, которые реагируют на нашу спецоперацию, они и привели экономику в такое состояние», - отметил он.

Экономист считает, что избежать мирового дефолта позволит возвращение к нормальной форме взаимоотношений и взаимовыгодному сотрудничеству.