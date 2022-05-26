«Из-за антироссийских санкций»: Экономист рассказал, в какие страны заглянет мировой дефолт
Экономист Михаил Эскиндаров в эфире НСН рассказал, что из-за ситуации на Украине дефолт может произойти в странах Африки, Азии, Евросоюза и в Великобритании.
Мировые экономические проблемы начались еще до усугубления ситуации на Украине, но обострили их антироссийские санкции, устранение которых поможет вернуть стабильность экономике. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров.
Ранее глава Программы развития ООН Ахим Штайнер заявил, что рост инфляции и процентных ставок из-за ситуации на Украине может привести к дефолту в 70 странах мира. По словам Эскиндарова, это вполне реально.
«Хотя бы потому, что уже во всех странах Запада инфляция превышает установленные лимиты. Думаю, что, если будет продолжаться принятая сейчас политика и санкции в отношении России, дефолт возможен в 70, а, может быть, и в большем количестве государств. Конечно, в первую очередь это касается стран Европейского союза, Великобритании и тех, которые зависят от энергоносителей из России и из ряда других стран. Я думаю, что очень сложная ситуация в первую очередь будет в странах Африки и некоторых государствах Азии. Это беда не России, а тех стран, которые реагируют на нашу спецоперацию, они и привели экономику в такое состояние», - отметил он.
Экономист считает, что избежать мирового дефолта позволит возвращение к нормальной форме взаимоотношений и взаимовыгодному сотрудничеству.
«Надо понять, что мир - одна большая система, где все страны зависят друг от друга. И не надо думать, что, если Россия будет изолирована, то будет всеобщее благоденствие в других странах. Этого нет и быть не может. Надо восстановить мировые институты, в том числе Всемирную торговую организацию (ВТО), которая фактически в последнее время потеряла свое значение и не выполняет тех функций, на которые надеялись и мы, вступая в эту организацию. Нужна более аргументированная политика и Всемирного банка, и Международного валютного фонда. Но самое главное – прекратить санкционную политику, которая началась не со спецоперации, а значительно раньше», - подчеркнул он.
По его мнению, мировые проблемы начались еще до обострения ситуации на Украине.
«Протекционистская политика, которую проводят отдельные страны, в первую очередь – США, приводит к тому, что мы сейчас наблюдаем. Я не скажу, что до ситуации на Украине был мировой кризис, но многие страны испытывали проблемы, ведь эта политика регулирования мировой экономики претерпела серьезные изменения. И многие специалисты вообще говорили о необходимости изменения всей мировой валютно-финансовой системы. Может быть отказ от каких-то требований международного валютного фонда по выполнению тех или иных обязательств, носящих политический характер», - заключил Эскиндаров.
Ранее экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если «вынужденный дефолт» России будет признан другими странами, то это может привести к кросс-дефолту и аресту активов за рубежом.
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