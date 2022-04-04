«Уголовку» за исполнение санкций в РФ назвали чисто «символической»
Россия вовсе не собирается выпихнуть иностранные компании, однако они станут более изобретательными в отговорках, предположил в эфире НСН экономист Денис Ракша.
Уголовная ответственность за исполнение санкций на территории России не отразится на экономике нашей страны, это скорее «символическое действие» для того, чтобы показать, что так делать нельзя. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экономист Денис Ракша.
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Ранее Верховный суд РФ поддержал предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России. Ракша считает, что такая мера не окажет влияния на экономику нашей страны.
«Это символические действия. Всем как бы сообщается, что так делать нельзя, потому что у нас такая политика. Все принимают к сведению и продолжают как-то работать. Когда в 2014 году после присоединения Крыма западные страны стали принимать санкции против компаний, которые работают на полуострове, все крупные организации заявили, что не пойдут туда, иначе бизнес попадет под удар. Тогда такого закона не было. Если бы он был, они бы назвали другие причины: плохая логистика, недостаток кадров и так далее. Их бы потом, наверно, заставляли туда идти, а они бы выкручивались», - подчеркнул он.
При этом экономист отметил, что пока не понятно, как это предложение будет реализовано на практике.
«Теоретически, есть иностранная компания, которая отказывается работать с подсанкционным банком, находящимся на территории России. Но такая организация не скажет, что отказывается из-за санкций. Поэтому непонятно, как их можно будет наказать. Должен найтись кто-то выживший из ума, кто после введения в действие этого закона скажет, что отказывается работать с подсанкционной компанией. В любом случае этот закон не направлен на то, чтобы выпихнуть иностранные компании из России», - заключил Ракша.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что инициатива о национализации иностранных компаний, уходящих из России, направлена не на «присвоение» западного имущества, а на давление на бизнес.
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