«Уголовку» за исполнение санкций в РФ назвали чисто «символической»

Ранее Верховный суд РФ поддержал предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России. Ракша считает, что такая мера не окажет влияния на экономику нашей страны.

«Это символические действия. Всем как бы сообщается, что так делать нельзя, потому что у нас такая политика. Все принимают к сведению и продолжают как-то работать. Когда в 2014 году после присоединения Крыма западные страны стали принимать санкции против компаний, которые работают на полуострове, все крупные организации заявили, что не пойдут туда, иначе бизнес попадет под удар. Тогда такого закона не было. Если бы он был, они бы назвали другие причины: плохая логистика, недостаток кадров и так далее. Их бы потом, наверно, заставляли туда идти, а они бы выкручивались», - подчеркнул он.

При этом экономист отметил, что пока не понятно, как это предложение будет реализовано на практике.