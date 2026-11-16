Средства ПВО уничтожили 112 БПЛА, которые летели на Москву 16 ноября
Силы противовоздушной обороны вечером 16 ноября ликвидировали уже 112 беспилотников, которые летели на Москву. Это следует из соцсетей главы российской столицы Сергея Собянина.
Информация об очередной атаке БПЛА начала поступать с 20:11. На местах падения обломков летательных аппаратов уже работают специалисты экстренных служб. Данных о пострадавших на момент публикации материала не было.
Недавно рассказывали, что за сутки над Россией сбили более 2 тыс. беспилотников ВСУ, семь управляемых авиационных бомб и четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго».
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