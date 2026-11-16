Информация об очередной атаке БПЛА начала поступать с 20:11. На местах падения обломков летательных аппаратов уже работают специалисты экстренных служб. Данных о пострадавших на момент публикации материала не было.



Недавно рассказывали, что за сутки над Россией сбили более 2 тыс. беспилотников ВСУ, семь управляемых авиационных бомб и четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго».

