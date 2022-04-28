Байден передал Конгрессу инициативы о конфискации активов «российских олигархов»
Администрация Белого дома направляет Конгрессу обобщённый пакет инициатив, предполагающих конфискацию активов российских олигархов. Об этом объявил президент США Джо Байден в ходе выступления с речью о ситуации вокруг Украины.
По словам Байдена, речь о лишении миллиардеров из РФ доходов, которые получены нечестным путём, изъятии собственности, связанной с российской клептократией (от др.-греч. κλέπτειν «воровать» + κράτος «господство, власть»; буквально «власть воров»). Клептократия — правительство, контролируемое мошенниками, использующими преимущества власти для увеличения личного богатства и политического влияния с помощью расхищения государственных средств.
Среди прочего Байден заявил, что Вашингтон не позволит Москве использовать её энергоносители для того, чтобы избежать последствий введённых санкций из-за событий на Украине. В качестве примера президент США привёл прекращение поставок российского газа в Болгарию и Польшу из-за их отказа расплачиваться в рублях. По его словам, это доказывает, что Россия использует сырьё в качестве оружия против тех, кто «противостоит её агрессии».
Джо Байден отметил, что США работают с Южной Кореей, Японией, Катаром, другими государствами, чтобы помочь заместить российские нефть и газ европейским союзникам, которым Москва «угрожает газовым шантажом».
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