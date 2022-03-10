«Энергетическая катастрофа»: Чего добьется Европа без газа и нефти из России
Европа стремится отказаться от российских газа и нефти, при этом не забывая о возможной энергетической катастрофе.
На фоне антироссийских санкций Запад решил наложить ограничения и на себя, отказавшись от главного, что связывает его с Россией – топливо и ресурсы.
Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз постепенно откажется от покупки российских энергоресурсов: газа, нефти и угля. При этом точные сроки отказа от них пока не называются.
Так, 10 марта палата представителей Конгресса США уже приняла законопроект, который запрещает импорт российских энергоносителей и предусматривает принятие мер для приостановки участия России во Всемирной торговой организации (ВТО).
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Европа должна отказаться от нефти и газа из России, несмотря на довольно серьезную болезненность таких мер. Политик подчеркивает, что Евросоюз готов к возможному «продолжительному кризису» из-за ограничений в отношении РФ, связанных с событиями на Украине. 7 марта премьер-министра Дании Метте Фредериксен также призвал Европу стать «независимой от российского газа».
Бывший премьер РФ Сергей Степашин рассказал, что наша страна могла бы остановить поставку нефти и газа в страны НАТО и другие «недружественные государства», но все еще продолжает сотрудничество в этой сфере, потому что «думает не о странах, а о людях в Европе».
При этом некоторые представители ЕС все же считают, что не смогут без российских энергоресурсов. Так, депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что отказ от российских нефти и газа станет для Европы катастрофой.
В результате резкого повышения цен на российские энергоносители в Европе (например, 7 марта цена на газ там превысила отметку $3 тысячи 800 за тысячу кубометров) в ЕС начали отменять некоторые антироссийские санкции. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, это было сделано, потому что по-другому обеспечить энергобезопасность Европы невозможно.
При этом в Германии уже стараются найти альтернативу российской нефти. Например, премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с Олафом Шольцем вопрос возможных поставок канадской нефти в ФРГ.
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что обоюдные ограничения на экспорт энергоносителей больно ударят по глобальному рынку, хотя ограничения на экспорт нефти пережить будет проще.
«Рынок перестроится. Будет перераспределение, но пока оно будет происходить, в течение нескольких месяцев будут колебания в стоимости нефти. Россия в ответ может хоть сейчас все перекрыть, и цены на внутреннем рынке вырастут, хотя они и сейчас побили рекорды исторические. Некий временной период рынок будет лихорадить, пока мы будем с другими производителями меняться рынками: они в США будут отправлять свою продукцию, а мы на их рынки будем, скорее всего, направлять в Азию. Частично запретить российские углеводороды невозможно, потому что Россия в ответ сама введет полный запрет», - объяснил он.
При этом сразу после признания Россией ДНР и ЛНР Запад начал давить на энергетическую сферу РФ. Тогда директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что санкции против России в самом жестком варианте с полной остановкой «Северного потока —2» возможны в случае масштабных военных действий.
Но еще 23 февраля, до начала российской спецоперации на Украине, президент США Джо Байден ввел санкции против газопровода «Северный поток — 2». Позже о его заморозке заявили в Австрии.
При этом, по мнению Игоря Юшкова, «Северный поток — 2» все-таки может быть запущен, только это произойдет не скоро.
«Шансы на запуск есть, и их оставили сами европейцы. США ввели санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая владеет большей частью трубы, но не Евросоюз. В этом плане газопровод остался немножко "за санкциями"», - отметил он.
Депутат Госдумы Олег Морозов заявил «Радиоточке НСН», что санкции – это обоюдоострый инструмент, и Россия готова им воспользоваться.
«Санкционный инструмент – это то оружие, которое применяется всегда, когда хочется спровоцировать Россию. Но если хочется надавить на нас, то можно придумать любую причину. У нас тоже есть инструменты давления, и в Европе прекрасно об этом знают. Поэтому это оружие обоюдно острое – никому не бывает хорошо от санкций», - отметило он.
Немецкий политолог Александр Рар также заявил «Радиоточке НСН», что в случае закрытия «Северного потока— 2» Европа получит контрсанкции от России, которые могут разрушить многолетний энергетический альянс.
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