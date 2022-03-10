«Энергетическая катастрофа»: Чего добьется Европа без газа и нефти из России

На фоне антироссийских санкций Запад решил наложить ограничения и на себя, отказавшись от главного, что связывает его с Россией – топливо и ресурсы.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз постепенно откажется от покупки российских энергоресурсов: газа, нефти и угля. При этом точные сроки отказа от них пока не называются.

Так, 10 марта палата представителей Конгресса США уже приняла законопроект, который запрещает импорт российских энергоносителей и предусматривает принятие мер для приостановки участия России во Всемирной торговой организации (ВТО).

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Европа должна отказаться от нефти и газа из России, несмотря на довольно серьезную болезненность таких мер. Политик подчеркивает, что Евросоюз готов к возможному «продолжительному кризису» из-за ограничений в отношении РФ, связанных с событиями на Украине. 7 марта премьер-министра Дании Метте Фредериксен также призвал Европу стать «независимой от российского газа».