«Юридическая чистота»: В ГД объяснили наказание бизнеса за «исполнение санкций»

Наказание за экономический вред России позволит дисциплинировать бизнесменов, сказал в эфире НСН депутат Анатолий Аксаков.

В России будут определенные потери из-за ухода иностранного бизнеса, однако создавать для него особые условия в стране больше будут, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Верховный суд РФ ранее поддержал поправки о введении уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России. Об этом написал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Я не видел интерпретацию законодательства, но, в принципе, странно было, если бы не было ответственности за исполнение санкций, противоречащих российскому законодательству. С моей точки зрения, это юридически правильное решение. Надо думать не о том, кто и куда вернется, а о том, чтобы была юридическая чистота. Если есть действие, противоречащее законодательству, то за него должна быть ответственность. Это дисциплинирует тех, кто работает в рамках российского правового пространства, это должно быть прописано. Думаю, то же самое нормально в любой другой стране, [это] вполне цивилизованно», - пояснил Аксаков.
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При этом он призвал создавать условия для инженеров и технических специалистов вместо уехавших западных менеджеров.

«Последствия [ухода западных компаний] – это сдерживание определенного технического развития. Все-таки для того, чтобы успешно развиваться, двигаться вперед, необходима интеграция, и в этом плане будут потери. С другой стороны, мы за этот постсоветский период накопили большой опыт работы с нашими зарубежными партнерами. К сожалению, в большинстве случаев такое взаимодействие не сопровождалось большим техническим прогрессом, но при этом мы накопили понимание, что наши внутренние потенциал и возможности позволяют нам успешно двигаться вперед, причем на самых разных уровнях, и для этого нам не нужны особые зарубежные менеджеры, нужны скорее технари. Наши, свои технари, технократы. Надо создавать условия, чтобы они возвращались из-за рубежа, если уехали. У нас нет цели выгонять иностранный бизнес и нет цели создавать для него особых суперусловий. Такая цель была в 90-е и нулевые годы, когда для зарубежных компаний создавались более благоприятные условия, чем для доморощенных. Считалось, что иностранные инвестиции и иностранные партнеры – это большое благо. Но жизнь показала, что надо равные условия создавать. У нас цель, чтобы все работали в равных условиях», - заключил депутат.

Ранее Грузия объявила, что не намерена присоединяться к антироссийским санкциям, так как это противоречит интересам страны и народа. Об этом сказал глава правительства республики Ираклий Гарибашвили.

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ФОТО: РИА Новости
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