«Юридическая чистота»: В ГД объяснили наказание бизнеса за «исполнение санкций»

В России будут определенные потери из-за ухода иностранного бизнеса, однако создавать для него особые условия в стране больше будут, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Верховный суд РФ ранее поддержал поправки о введении уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России. Об этом написал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Я не видел интерпретацию законодательства, но, в принципе, странно было, если бы не было ответственности за исполнение санкций, противоречащих российскому законодательству. С моей точки зрения, это юридически правильное решение. Надо думать не о том, кто и куда вернется, а о том, чтобы была юридическая чистота. Если есть действие, противоречащее законодательству, то за него должна быть ответственность. Это дисциплинирует тех, кто работает в рамках российского правового пространства, это должно быть прописано. Думаю, то же самое нормально в любой другой стране, [это] вполне цивилизованно», - пояснил Аксаков.