Не доверяй, но продлевай: Зачем Европа продолжает платить за российский газ

В то же время Германия, которая пообещала до конца лета полностью отказаться от российского угля и части нефтяных поставок, а ее канцлер Олаф Шольц даже заверил, что страна может перестать зависеть от российского газа уже в текущем году, по его итогам может заплатить России рекордную сумму за нефть в размере €3 миллиардов. Как подсчитали в Greenpeace, в общей сложности Берлин заплатит Москве €33,9 миллиарда. В связи с этим в организации предложили ввести налог на российский газ.

Об отсутствии необходимости в топливе из РФ говорил и действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что Европа зависима от российских поставок, но Париж в них не нуждается. В то же время его оппонент на стартовавших президентских выборах, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен подчеркнула, что эмбарго на импорт энергоресурсов из России стало бы «харакири» для европейских стран.