Не доверяй, но продлевай: Зачем Европа продолжает платить за российский газ
Запад стремится найти альтернативу для российских энергоносителей, при этом продлевает лицензию на оплату газа из РФ.
Пока некоторые европейские страны пытаются отказаться от российского газа на фоне санкций, другие – «хотят открутить назад» и оплатить топливо.
Так, управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выпустило генеральную лицензию Газпромбанку и его дочерним предприятиям для оплаты газа. Она будет действовать до 31 мая 2022 года.
В то же время Германия, которая пообещала до конца лета полностью отказаться от российского угля и части нефтяных поставок, а ее канцлер Олаф Шольц даже заверил, что страна может перестать зависеть от российского газа уже в текущем году, по его итогам может заплатить России рекордную сумму за нефть в размере €3 миллиардов. Как подсчитали в Greenpeace, в общей сложности Берлин заплатит Москве €33,9 миллиарда. В связи с этим в организации предложили ввести налог на российский газ.
Об отсутствии необходимости в топливе из РФ говорил и действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что Европа зависима от российских поставок, но Париж в них не нуждается. В то же время его оппонент на стартовавших президентских выборах, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен подчеркнула, что эмбарго на импорт энергоресурсов из России стало бы «харакири» для европейских стран.
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заверил, что масштабный запрет на покупку российской нефти на Западе едва ли осуществим.
«Мне кажется, что европейцы не пойдут на эмбарго, не много шансов, что они решатся на столь радикальный сценарий. Россия в ответ может ввести запрет на поставку угля и газа. А газ заменить нечем», - отметил он.
При этом в «гордой» Германии, которая якобы не нуждается в российском газе, уже предлагают своим гражданам некомфортные решения энергетической проблемы. Так, федеральный министр экономики ФРГ Роберт Хабек посоветовал немцам реже ходить в душ и меньше отапливать дома - тогда, по его словам, Германия станет «менее зависимой от российского газа». Его идею также поддержала немецкий дерматолог Яэли Адлер, которая рекомендовала экономить воду и отказаться от мыла, добавив, что отказ от душа на три недели будет «полезен для здоровья».
К слову, британцы тоже рьяно экономят, но только на электричестве и продуктах. Обвиняют в ухудшении уровня жизни, конечно же, Россию.
Но Европа тщетно пытается найти альтернативу российскому газу. Например, президент Колумбии Иван Дуке объявил о готовности поставлять энергоносители в страны Запада.
При этом директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что Россию на рынке энергоносителей не сможет заменить Колумбия, так как у нее недостаточно запасов топлива.
«Объемы, которые Колумбия добывает, сопоставимы с добычей марсианского песка на планете Земля. У них нет объемов, в этом проблема Колумбии. Я еще понимаю разговор про Венесуэлу - страна с самыми большими запасами нефти в мире. Но она вся тяжелая, там все запущено, туда давно не вкладывались, инвестиций нет. И она под санкциями», - добавил он.
В то же время Игорь Юшков в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что в сложившейся ситуации на мировом нефтяном пространстве Россия не останется без рынков сбыта.
«Мы постепенно будем уходить на азиатские рынки. Те, кто раньше поставлял туда: Саудовская Аравия, ОАЭ и так далее – все больше будут уходить на европейский рынок. То есть мы будем с ними меняться. Но это займет довольно продолжительный период времени, вплоть до года. И то, не полностью. Видимо, мы будем уходить из Европы частично», - объяснил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что Москва расширит поставки нефти и газа в страны Азии и Африки, подчеркнув при этом, что Европа не сможет заменить российский газ. Путин считает, что желание Запада вытеснить поставки энергоресурсов неминуемо отразится на всей мировой экономике.
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