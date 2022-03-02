Абрамович продаст «Челси»

Отмечается, что Абрамович хочет получить за клуб не менее $4 млрд.

По его словам, он делает это в интересах клуба, исходя из сложившейся ситуации. Он назвал решение о продаже клуба тяжелым для него.

Абрамович также рассказал, что дал поручение своей команде создать благотворительный фонд «на благо всех жертв войны на Украине». Все чистые доходы от продажи будут пожертвованы в этот фонд, добавил он.

