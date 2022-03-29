«Ничего личного»: Станет ли Абрамович тайным героем политического блокбастера
Песков назвал «информационной диверсией» слухи об отравлении Абрамовича, британские СМИ «скрестили» бизнесмена с Зеленским и Путиным, а турецкие порты «спрятали» его яхты.
Серьезный прогресс, достигнутый на российско-украинских переговорах во вторник, удивительным образом совпал с публичным появлением на них миллиардера Романа Абрамовича.
Еще недавно публика обсуждала санкции к «Челси» и маршруты яхт бизнесмена, занимающего 12-е место в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes, однако сегодня Роман Аркадьевич превратился в «серого кардинала», который может привести Россию и Украину к миру.
ЧЕШИРСКИЙ КОТ: «ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КОНТАКТЫ»
«Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской сторонами. Он не является официальным членом делегации... Но, тем не менее, с нашей стороны он также присутствует в Стамбуле», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне переговоров 29 марта.
При этом он отметил, что одобрение на участие бизнесмена в переговорном процессе было получено с двух сторон.
24 марта, Песков подтвердил, что Абрамович принимал участие «в начальном этапе» переговоров с Украиной, комментируя домыслы СМИ на эту тему.
Политолог Глеб Павловский предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Абрамович выступает на переговорах в роли доверенного лица президента России и своеобразного «переводчика».
«Я думаю, Абрамович играет роль советника или, если угодно, «переводчика» с пропагандистского на обычный дипломатический язык. Скорее (появление Абрамовича на переговорах – прим. НСН) связано с дефицитом хороших дипломатов, которые не являются пропагандистами, а могут просто, холодно и цинично обсуждать важные вопросы. А нам так и нужно сейчас обсуждать вопросы, чтобы прийти к перемирию», - сказал Павловский.
При этом он выразил уверенность, что Роман Аркадьевич не преследует какие-то личные цели.
«Что он для себя может здесь преследовать? Он принадлежит к ближнему кругу Владимира Путина и действует как доверенное лицо. Что здесь может быть личного», - задался вопросом политолог.
По данным корреспондента РИА Новости, перед началом сегодняшних переговоров Абрамович поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ну а на фотографиях со стамбульской встречи, обнародованных этим агентством, Абрамович расточал улыбки, которым позавидовал бы Чеширский кот. Также немало фото, на которых бизнесмен, изящно приспустив очки на нос, беседует с кем-то по телефону, излучая вокруг умиротворение и спокойствие.
ОТРАВЛЕНИЕ СУПЕРГЕРОЯ: «ИНФОРМАЦИОННАЯ ДИВЕРСИЯ»
Появлению Абрамовича в Стамбуле предшествовала загадочная история с «отравлением», которое в Кремле назвали фейком.
«Это часть информационной кампании, часть информационных диверсий, это часть информационной войны. Эти сообщения, безусловно, не соответствуют действительности, уже были заявления представителей того же Абрамовича. И, собственно, всех членов делегации сейчас показывают по экранам телевидения в Стамбуле»,— сказал в этой связи Дмитрий Песков.
Ранее американская газета The Wall Street Journal и британская BBC сообщали, что у Абрамовича, участвующего в переговорном процессе, якобы появились симптомы отправления после встречи в Киеве в начале марта.
Источники изданий утверждали, что симптомы отравления выявлены у еще как минимум двоих участников переговоров, однако тут же успокоили, заверив, что смертью это никому не грозит.
Тем временем западные СМИ рисуют еще более эпичную картину, превращающую Абрамовича в тайного супергероя.
По утверждению все той же The Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский лично попросил президента США Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха, и в Вашингтоне к нему прислушались, согласившись, что Абрамович может выступить важным посредником в российско-украинских переговорах.
Источники WSJ также сообщали, что уже после начала спецоперации Абрамович успел побывать в Киеве и Львове, и лично встретился с Зеленским.
По данным Times, Роман Аркадьевич передал Путину записку от Зеленского с изложением позиции Украины по условиям мирного соглашения.
Ну а другое британское деловое издание Financial Times поделилось еще одним откровением: оказывается, привлечение Абрамовича к переговорам санкционировал лично президент России.
При этом ни российские власти, ни представители бизнесмена пока не подтвердили сюжетные линии американского-британского блокбастера, правда, и не опровергли.
А ЧТО ОСТАЛЬНЫЕ: «ЯХТЫ, КОСМОС И ЕДА»
В то время как Абрамович выступает в непривычной для многих роли «миротворца», другие российские олигархи страдают от санкций США, Евросоюза и Великобритании.
Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман, ранее жаловавшийся, что не может позволить себе уборщицу, заявил накануне испанской газете El Pais, что теперь вынужден есть не в ресторанах, а в своем лондонском доме.
«Я даже не могу пригласить в ресторан. Я должен есть дома и практически нахожусь под домашним арестом», — посетовал Фридман.
Коллега Фридмана, председатель совета директоров банковской группы «Альфа-банк» Петр Авен признается, что «мы не понимаем, как выжить», пишет Forbes.
«Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили в течение 30 лет, полностью разрушено. И мы вынуждены как-то начать новую жизнь», - сказал Авен в интервью Financial Times.
Тем временем основатель DST Global Юрий Мильнер уже перешел от земного к космическому.
Миллиардер сказал в интервью Bloomberg Businessweek, что, если мы узнаем о существовании жизни за пределами Земли, это может «стать объединяющим моментом для нашей цивилизации», цитирует Forbes.
Ну и, конечно же, россияне с интересом следят за судьбой высококлассных яхт завсегдатаев списка Forbes.
С начала спецоперации на Украине сообщалось об арестах или задержаниях в Италии, Франции, Германии и других странах яхт, владельцами которых СМИ называют Андрея Мельниченко (самая большая частная парусная яхта в мире Sailing Yacht A, которая оценивается в 530 млн евро), Алишера Усманова (156-метровая Dilbar за $600 млн), Дмитрия Пумпянского (72-метровая Axioma за $75 млн), Алексея Мордашова (64-метровая Lady M за $30 млн), Геннадия Тимченко (яхта Lena) и многих других.
При этом, по еще одному удивительному совпадению, яхты, которые СМИ «предположительно связывают» с Романом Абрамовичем, избежали печальной участи и успешно приплыли к берегам Турции. 160-метровая Eclipse стоимостью более $700 млн в конце февраля снялась с якоря в Карибском море и сейчас стоит в порту Мармариса. Яхта Solaris приплыла в порт Бодрума из Барселоны. При этом у журналистов не было информации, что на борту какой-то из яхт может быть сам Абрамович.
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