«Ничего личного»: Станет ли Абрамович тайным героем политического блокбастера

ЧЕШИРСКИЙ КОТ: «ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КОНТАКТЫ»

«Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской сторонами. Он не является официальным членом делегации... Но, тем не менее, с нашей стороны он также присутствует в Стамбуле», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне переговоров 29 марта.

При этом он отметил, что одобрение на участие бизнесмена в переговорном процессе было получено с двух сторон.

24 марта, Песков подтвердил, что Абрамович принимал участие «в начальном этапе» переговоров с Украиной, комментируя домыслы СМИ на эту тему.

Политолог Глеб Павловский предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Абрамович выступает на переговорах в роли доверенного лица президента России и своеобразного «переводчика».

«Я думаю, Абрамович играет роль советника или, если угодно, «переводчика» с пропагандистского на обычный дипломатический язык. Скорее (появление Абрамовича на переговорах – прим. НСН) связано с дефицитом хороших дипломатов, которые не являются пропагандистами, а могут просто, холодно и цинично обсуждать важные вопросы. А нам так и нужно сейчас обсуждать вопросы, чтобы прийти к перемирию», - сказал Павловский.

При этом он выразил уверенность, что Роман Аркадьевич не преследует какие-то личные цели.

«Что он для себя может здесь преследовать? Он принадлежит к ближнему кругу Владимира Путина и действует как доверенное лицо. Что здесь может быть личного», - задался вопросом политолог.

По данным корреспондента РИА Новости, перед началом сегодняшних переговоров Абрамович поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ну а на фотографиях со стамбульской встречи, обнародованных этим агентством, Абрамович расточал улыбки, которым позавидовал бы Чеширский кот. Также немало фото, на которых бизнесмен, изящно приспустив очки на нос, беседует с кем-то по телефону, излучая вокруг умиротворение и спокойствие.