«Потеряли миллиарды»: В России объяснили причины снятия санкций США с интернет-оборудования

США вывели из-под антироссийских санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование для того, чтобы вернуться в Россию и устранить конкурентов на рынке РФ. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее стало известно, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США вывело из-под санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование. Муртазин заметил, что американский бизнес специально пытается давить на правительство США, чтобы сохранить российский рынок.