«Потеряли миллиарды»: В России объяснили причины снятия санкций США с интернет-оборудования
Аналитик Эльдар Муртазин в эфире НСН подчеркнул, что возвращение некоторых американских компаний на российский рынок приведет к стабилизации цен на оборудование и ПО в России.
США вывели из-под антироссийских санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование для того, чтобы вернуться в Россию и устранить конкурентов на рынке РФ. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее стало известно, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США вывело из-под санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование. Муртазин заметил, что американский бизнес специально пытается давить на правительство США, чтобы сохранить российский рынок.
«Сегодня американские корпорации быстро и безоговорочно теряют российский рынок в пользу китайских компаний. Исходя из этого они пытаются оказать давление на американских политиков. И они делают это достаточно успешно, потому что по сути это договорной процесс. Потери американских компаний от ухода с российского рынка исчисляются уже десятками миллиардов долларов. Перспективы очень негативны: это касается как программного обеспечения, так и целиком оборудования», - отметил аналитик.
Он считает, что США пытаются вернуться на российский рынок, чтобы сохранить его и вытеснить оттуда конкурентов.
«На данный момент переговорный процесс внутри США привел к тому, что есть не просто послабления, а де-факто возврат разных компаний, пусть и в неявном виде, например, Microsoft. Фактически выделение оборудования и ПО из санкционного списка для широкого рынка, а не для тех, кто попал под санкции – это попытка сохранить российский рынок для американских компаний, при этом вытеснив с него европейских конкурентов. Это достаточно прагматично, и, пока Европа пытается накладывать свои санкции на Россию, США наоборот выводят из-под санкций свои компании для того, чтобы они зарабатывали деньги», - подчеркнул аналитик.
При этом, по его словам, снятие ограничений с американских компаний, положительно отразится на российском рынке.
«Для России запреты были достаточно болезненными, потому что, когда есть конкуренция, любое оборудование можно купить по разумной цене. Когда конкуренция сокращена, естественно, стоимость оборудования взлетает до небес, возникает его дефицит. Сейчас мы возвращаемся к некоему статусу-кво, который был в прошлом году. Цены, безусловно, не будут прежними, но тем не менее они будут разумными. Поэтому для России это хороший шаг», - заключил Муртазин.
Ранее экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН заявил, что волна антироссийских санкций со стороны ЕС несет серьезные разрушения европейской экономике, а из-за роста цен Россия сможет больше заработать на экспорте.
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