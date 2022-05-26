Путин заявил, что из-за санкций Россия становится в чём-то сильнее

Выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума он отметил, что санкции отражаются на всех и вредны всем экономикам.

Российский лидер добавил, что такой инфляции в развитых странах не было уже 40 лет.

Ранее Путин на заседании президиума Госсовета заявил, что динамика российской экономики лучше, чем прогнозировали некоторые эксперты, сообщает RT.

