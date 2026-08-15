Надеемся на Индию? В РФ сохраняются проблемы с топливом
Аналитик Игорь Юшков в эфире НСН подчеркнул, что поставки бензина из Индии помогают закрыть внутренние потребности России в нефтепродуктах.
В России все еще сохраняются проблемы с топливом. На столичных заправках стоят длинные очереди из автомобилей. В других регионах страны вводят ограничения на продажу топлива на АЗС. При этом в сложившейся ситуации России с поставками бензина помогает Индия. Эксперты говорят, что их объем пока не велик, но это все равно может помочь отдельным регионам.
ЗАЯВЛЕНИЕ НОВАКА
Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что в части российских регионов до сих пор сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС. Он подчеркнул, что нефтяные компании принимают меры по увеличению поставок в наиболее уязвимые субъекты.
14 августа Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, глав регионов и отраслевых компаний. В пресс-службе правительства РФ сообщили, что отдельно была рассмотрена ситуация с топливообеспечением в Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областях, а также в Тыве, Краснодарском крае, Хакасии, Забайкальском крае, Приморском и Красноярском краях.
По данным Минсельхоза РФ, предприятия сельского хозяйства обеспечены топливом в достаточном объеме, уборочная кампания осуществляется в штатном режиме, пишут «Известия». Представители Минвостокразвития и нефтяных компаний рассказали, что поставки топлива в труднодоступные регионы в рамках северного завоза продолжаются по графику.
Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, в которых сейчас наблюдается напряженная ситуация, передает RT. Кроме того, он попросил держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей и розничные цены на АЗС.
СИТУАЦИЯ В МОСКВЕ
В регионах России действительно до сих пор сохраняются проблемы с топливом. На АЗС в разных городах страны вновь появились длинные очереди. Издание MSK1.RU писало, что в Москве и Подмосковье сложнее всего ситуация обстоит с бензином АИ-95.
«С АИ-95 сейчас какая-то лотерея: где-то он есть, где-то — очередь на полчаса. С АИ-92 пока попроще, но тоже непонятно, что дальше будет. Уже начинаешь думать, что пора менять авто», - приводит портал слова одного из столичных автомобилистов.
Другая автолюбительница из Москвы рассказала, что в Лосиноостровском районе на северо-востоке города ей не удалось найти ни одной заправки, где бы ее авто заправили топливом АИ-95.
«АИ-95 не было вообще нигде, потом нашла одну заправку "Лукойл" и постояла там полтора часа, а бензинчик на мне как раз и закончился», - поделилась она.
Издание писало, что длинную очередь из машин заметили у АЗС «Роснефть» в районе Преображенское на востоке Москвы, а также на заправках в Алексеевском и Ростокине. Известно и об очередях на станциях в Химках в Подмосковье и на МКАД на севере столицы.
«Вся эта история с очередями и пустыми заправками снова началась после заявления правительства о выходе в свободную продажу топлива класса "Евро-3". Не для каждого автомобиля подходит топливо с таким экологическим классом. Соответственно, люди пытаются запастить топливом "Евро-5". Никто не отменяет наличие "Евро-5", просто на заправках в отдельных регионах появится дополнительная колонка с бензином класса "Евро-3". Но этого никто не объясняет, и люди боятся поломок, связанных со случайной заправкой топливом с низким экологическим классом. Но случайно так заправиться практически невозможно — разве что, не глядя взять пистолет на АЗС», - объяснила в беседе с MSK1.RU эксперт по топливному рынку, замдиректора компании «Гэйнфул» Анастасия Бунина.
ОГРАНИЧЕНИЯ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ
Между тем, в других регионах России вновь вводят ограничения на заправку автомобилей. Например, Новосибирская область стала первым субъектом в стране, в котором внедрили новый механизм сдерживания цен на топливо.
В пресс-службе областного правительства сообщили, что региональный Минпромторг заключил с независимыми нефтетрейдерами и региональными сетями АЗС соглашение о добровольном ограничении торговых надбавок на топливо. Теперь максимальная торговая надбавка на топливо, поставляемое компанией «Газпром нефть», составит не более 15% от оптовой цены.
«В случае выполнения компанией обязательств по снабжению региона топливом в оптовом сегменте, мы обеспечим регламентированную минимальную наценку и установим предельный уровень розничных цен», - говорится в заявлении ведомства.
Перед этим губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин объявил, что в регионе введут лимит на продажу топлива до 40 литров на один автомобиль. По его словам, такие меры приняты для недопущения рисков при реализации топлива в объемах, превышающих его фактическую доставку в область. Политик считает, что это позволит снизить сезонный и остаточный ажиотажный спрос, оставшийся с прошлой волны ограничений, и стабилизировать текущие запасы горючего.
Сейчас разница между пополнением и реализацией топлива в Астраханской области не превышает 10%. Бабушкин отметил, что введение кратковременного режима ограничений поможет не допустить разбалансировки всей системы и избежать сложностей с обеспечением населения и бизнеса топливом. При этом он подчеркнул, что все принимаемые меры носят исключительно временный характер.
Кроме того, в Калужской области с 15 августа ввели порядок заправки бензином «чет-нечет». Это означает, что по четным числам смогут заправляться автомобили с госномерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, а по нечетным — на 1, 3, 5, 7 и 9. Аналогичная мера уже также действует в Липецкой и в Оренбургской областях, передают «Известия».
Ограничения не коснутся дизельного топлива, а также автозаправок, расположенных на трассах, написал в своем канале в «Максе» губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он подчеркнул, что топливо будут отпускать исключительно в бак автомобиля, а компании продлят действующие лимиты продаж.
При этом власти Сочи из-за дефицита бензина рекомендовали жителям ходить пешком. На странице администрации города во «Вконтакте» говорится, что гражданам следует ограничить поездки на собственном транспорте, и отмечается, что АЗС ввели ограничения на отпуск горючего из-за «логистических нарушений в поставке» и «возникшего ажиотажа». Заммэра Сочи Вячеслав Бауэр добавил, что горожанам следует пользоваться общественным транспортом или «максимально минимизировать поездки на личном транспорте».
НАДЕЕМСЯ НА ИНДИЮ?
На фоне проблем с топливом в России в страну начали поставлять бензин из Индии. По информации Bloomberg, первая партия горючего была доставлена 5 августа с индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy, акционером которого является «Роснефть». При этом, согласно данным Kpler, в скором времени в страну могут прибыть новые поставки.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН подчеркнул, что поставки бензина из Индии не только помогают закрыть внутренние потребности России в нефтепродуктах, но и выгодны «Роснефти» благодаря доле в индийском НПЗ.
«Нам просто нужен бензин. Мы в Индию поставляем много нефти. Покупая у них бензин, мы порождаем дополнительный спрос на их топливо, а соответственно, и на нашу нефть. В Индии у российской государственной компании "Роснефть" есть 49% акций в НПЗ Nayara Energy, с которого как раз к нам и пришел бензин. Получается, что этот завод получит прибыль, а чуть меньше половины достанется нашей компании. Это логичнее, чем купить нефтепродукты у какого‑то чужого завода. Плюс нам нужны нефтепродукты в европейской части страны. Из Индии ближе, чем из Китая. Мы пытаемся получить нефтепродукты из нескольких источников. Это прежде всего Белоруссия, которая, скорее всего, даже больше, чем Индия, нам поставляет. Часть поставляет Казахстан. Суммарно все они закрывают наши потребности с дефицитом», - уточнил он.
В свою очередь директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН рассказал, что топливо из Индии по качеству не уступает российскому бензину, пока что пробная партия слишком мала для такой страны, как РФ, но даже такие объемы могут помочь отдельным регионам.
«Бензин в Индии не хуже, чем у нас, тот же самый "Евро-5". Скорее всего, нам будут поставлять бензин по мировым рыночным ценам, какие-то скидки вряд ли будут, хотя, исходя из того, что мы можем давать им скидки по сырой нефти, они могут давать нам скидки по готовому продукту. Индийского топлива хватит часов на десять потребления в России. Это очень небольшая пробная партия, но для какого-то региона это может быть очень важная история. Когда у нас баланс ухудшается, то есть большее количество НПЗ уходит на плановые ремонты, нам требуется больше топлива. Когда улучшается, нам это топливо особо и не нужно, мы сами можем больше производить и с меньшими издержками. Ситуация непредсказуемая, она меняется от месяца к месяцу, сейчас снова чувствуется некоторое напряжение», - заметил он.
Ранее Игорь Юшков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что возвращение НПЗ после ремонтных работ, смягчения требований к классу топлива и другие правительственные меры привели к переработке нефти в прошлом месяце, однако в дальнейшем показатели будут зависеть от того, сможет ли Россия обеспечить безопасность заводам.
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