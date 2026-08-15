Надеемся на Индию? В РФ сохраняются проблемы с топливом

«С АИ-95 сейчас какая-то лотерея: где-то он есть, где-то — очередь на полчаса. С АИ-92 пока попроще, но тоже непонятно, что дальше будет. Уже начинаешь думать, что пора менять авто», - приводит портал слова одного из столичных автомобилистов.

Другая автолюбительница из Москвы рассказала, что в Лосиноостровском районе на северо-востоке города ей не удалось найти ни одной заправки, где бы ее авто заправили топливом АИ-95.

«АИ-95 не было вообще нигде, потом нашла одну заправку "Лукойл" и постояла там полтора часа, а бензинчик на мне как раз и закончился», - поделилась она.

Издание писало, что длинную очередь из машин заметили у АЗС «Роснефть» в районе Преображенское на востоке Москвы, а также на заправках в Алексеевском и Ростокине. Известно и об очередях на станциях в Химках в Подмосковье и на МКАД на севере столицы.