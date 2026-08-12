В России назвали топливный кризис в ЕС возможностью больше заработать
Топливный кризис в Евросоюзе — это возможность для России продавать больше газа и больше заработать. Как сообщает ОТР, об этом заявил научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.
По его словам, без должного запаса газа и в случае суровой зимы европейцы начнут мёрзнуть. В этом случае они, несмотря на намерения Брюсселя полностью отказаться от российского голубого топлива, могут попросить его у Москвы.
Эксперт отметил, что в сложившейся ситуации в выигрыше будут те страны Европы, которые не отказались от газа из РФ, например, Испания и Италия.
«Они просто по-тихому закупают наш газ. Они не лидеры, вроде на них политической ответственности нет. Вот они этим пользуются», – указал Журавлев.
Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз сам вызвал энергетический кризис, отказавшись от российского газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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