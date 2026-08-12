По его словам, без должного запаса газа и в случае суровой зимы европейцы начнут мёрзнуть. В этом случае они, несмотря на намерения Брюсселя полностью отказаться от российского голубого топлива, могут попросить его у Москвы.

Эксперт отметил, что в сложившейся ситуации в выигрыше будут те страны Европы, которые не отказались от газа из РФ, например, Испания и Италия.

«Они просто по-тихому закупают наш газ. Они не лидеры, вроде на них политической ответственности нет. Вот они этим пользуются», – указал Журавлев.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз сам вызвал энергетический кризис, отказавшись от российского газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

