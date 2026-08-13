СМИ: Россия получила первую партию бензина из Индии

По данным агентства, это произошло 5 августа. Партия топлива была доставлена с индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy, акционером которого является «Роснефть». Согласно данным Kpler, в скором времени в страну могут прибыть новые поставки.

Ранее о том, что РФ начала импортировать бензин из Индии, сообщил Reuters. По данным агентства, поставки осуществляются морским путем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

