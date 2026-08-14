Морской экспорт нефти из РФ в западном направлении в первом полугодии вырос за счет Китая, резко нарастившего импорт, пишет «Коммерсант». Крупнейшим покупателем остается Индия, но ее доля упала, тогда как Китай увеличил закупки почти вдвое, перетянув часть предназначенных для Индии объемов. Худалов выделил сразу несколько драйверов роста спроса со стороны КНР — от скидок на российскую нефть до необходимости восполнить собственные резервы, — и спрогнозировал дальнейшее увеличение объёмов закупок к концу года.

«На фоне роста стоимости ближневосточной нефти российская нефть продаётся с хорошей скидкой для китайских покупателей. Это очень привлекательный момент для покупки. Запрет на экспорт нефтепродуктов, которые раньше шли в том числе в сторону Китая, привёл к тому, что КНР увеличила покупку сырой нефти, чтобы не остаться без нефтепродуктов и переработать её самостоятельно. Вот эти два фактора здесь сыграли. Думаю, дело в дефиците ближневосточной и венесуэльской нефти в большей степени. Наращивание покупок будет иметь место к концу года, потому что мы видели: в период дестабилизации рынка, который устроили США своими санкциями в отношении Ирана, Китай сдерживал цены за счёт использования собственных накопленных резервов. К концу года эти резервы будет необходимо пополнять. Это должно повлиять на увеличение спроса», — сказал собеседник НСН.