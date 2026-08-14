Баланс рисков и выгод: Как Китай поддерживает российский нефтяной экспорт
Максим Худалов объяснил НСН, почему КНР наращивает закупки российского сырья и какие рыночные и геополитические факторы этому способствуют.
Спрос на российскую нефть в Азии остаётся важным фактором стабильности для отечественного нефтяного экспорта, заявил НСН независимый промышленный эксперт Максим Худалов, объяснив, почему Китай наращивает закупки российского сырья и какие рыночные и геополитические факторы этому способствуют.
Морской экспорт нефти из РФ в западном направлении в первом полугодии вырос за счет Китая, резко нарастившего импорт, пишет «Коммерсант». Крупнейшим покупателем остается Индия, но ее доля упала, тогда как Китай увеличил закупки почти вдвое, перетянув часть предназначенных для Индии объемов. Худалов выделил сразу несколько драйверов роста спроса со стороны КНР — от скидок на российскую нефть до необходимости восполнить собственные резервы, — и спрогнозировал дальнейшее увеличение объёмов закупок к концу года.
«На фоне роста стоимости ближневосточной нефти российская нефть продаётся с хорошей скидкой для китайских покупателей. Это очень привлекательный момент для покупки. Запрет на экспорт нефтепродуктов, которые раньше шли в том числе в сторону Китая, привёл к тому, что КНР увеличила покупку сырой нефти, чтобы не остаться без нефтепродуктов и переработать её самостоятельно. Вот эти два фактора здесь сыграли. Думаю, дело в дефиците ближневосточной и венесуэльской нефти в большей степени. Наращивание покупок будет иметь место к концу года, потому что мы видели: в период дестабилизации рынка, который устроили США своими санкциями в отношении Ирана, Китай сдерживал цены за счёт использования собственных накопленных резервов. К концу года эти резервы будет необходимо пополнять. Это должно повлиять на увеличение спроса», — сказал собеседник НСН.
Он обозначил сложности, с которыми сталкиваются российские экспортёры, и одновременно выделил поддерживающие факторы для отрасли и бюджета.
«Рост объёмов и падение цены — не самый лучший сценарий. Цена падает не только потому, что растёт дисконт, но и потому, что дорожает морская перевозка — в силу удорожания судового топлива и роста страховых затрат. Для экспортёров, безусловно, сейчас ситуация не самая хорошая. Мы понимаем, что крупные российские компании вынуждены параллельно решать вопросы безопасности и восстановления собственных нефтеперерабатывающих мощностей. Что касается бюджета, средняя цена реализации российской нефти после уплаты транспортного тарифа всё равно оказывается чуть выше, чем то, что заложено в бюджет. В данном случае это сказывается положительно. Второй момент, который здесь необходимо отметить, — это ослабление рубля. Это довольно позитивный фактор и для нефтяников, и для бюджета. Нельзя сказать, что мы сильно довольны происходящим, но в рамках той ситуации, в которой мы сейчас находимся, китайская сторона своими покупками позволяет нам не снижать объёмы добычи, несмотря на определённое падение переработки. Это, безусловно, позитивный фактор, который позволяет российской экономике функционировать в нормальном режиме, несмотря на то давление, с которым сталкивается наша нефтяная отрасль», — добавил Худалов.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал НСН, что поставки бензина из Индии не только помогают закрыть внутренние потребности России в нефтепродуктах, но и выгодны «Роснефти» благодаря доле в индийском НПЗ.
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